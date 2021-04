13 estrenos y lanzamientos imprescindibles para el fin de semana: 'Ellos', 'Angel', 'Oddworld', Philip K. Dick y mucho más

El fin de semana es inquietante. Quizás no siempre lo sea, pero... vampiros detectives, vecinos que no son lo que parecen, artistas con severísimas crisis creativas y becarios que descubren que la solución a todos sus problemas está en bramar "No". Tienes dos días por delante para adentrarte en esta avalancha de planes perfectos para plantarle cara al aburrimiento.

'Patrulla Trueno'

Dos comediantas de primera, Melissa McCarthy ('Los Cazafantasmas', 'La boda de mi mejor amiga') y Octavia Spencer ('Criadas y señoras', 'La forma del agua') protagonizan esta ligera parodia superheroica en la que un par de amigas reciben poderes y ponen en marcha su propia administración de la justicia. Como 'Kick-Ass', pero sin poder lavar los trajes.

'Ellos (Them)'

Una serie antológica de terror, con una historia independiente en cada temporada y que llega a Amazon Prime Video en exclusiva con el claro referente del terror racial de Jordan Peele. Aquí conoceremos a una familia afroamericana que se muda a un barrio exclusivamente blanco y comienza a experimentar sucesos sobrenaturales en su nueva residencia.

'La nube'

Una peculiarísima cinta distópica que se sitúa en una encrucijada entre muchos géneros, con la historia de una madre de familia que tiene una granja de cultivo de saltamontes con los que hace harina. Pero un cambio en la dieta de los insectos la lanzará a una peligrosa carrera por mejorar el negocio. Una peculiar propuesta francesa que mezcla drama generacional, terror cárnico, rebelión de los animales y hasta unas gotitas de post-apocalipsis.

Estreno en cines

'Angel'

Si ya te has merendado todo 'Buffy' (o vas por la mitad y quieres ver los crossovers en el orden correspondiente), ponte con este spin-off que es mucho más que una simple secuela simpática. Combinando demonios, romance, película noir y serie de abogados, la historia del vampiro bueno metido a detective en Los Angeles tiene todo el ingenio de la serie madre y un plantel de secundarios completamente a su altura.

'I Care a Lot'

Una semana antes de que aterrice en Amazon Prime Video, podéis ver en salas esta negrísima comedia satírica protagonizada por Rosamund Pike y Peter Dinklage, y dirigida y escrita por J Blakeson, responsable de la post-apocalíptica 'La quinta ola'. Pike da vida a una estafadora profesional que se aprovecha de un mecanismo legal para quedarse con los bienes de ancianos sin familia, pero sus operaciones se cruzan con las de unos despiadados criminales.

Disponible en cines

'Say No! More'

Una deliciosa propuesta indie cuyos gráficos exageradamente poligonales recuerdan a los de la primera Playstation. Un juego de autoafirmación en la oficina que nos enseña a decir "No" dando vida a un becario harto de hacer fotocopias, subir cafés y hacer la pelota. Se controla con un solo botón y promete horas de alivio machacón y satírico. La auténtica salud.

Disponible para Nintendo Switch, iOS y PC

'Oddworld: Soulstorm'

Un remake de un auténtico clásico de la aventura y el humor ('Oddworld: Abe's Exodus' para la primera Playstation y PC), pero que lava la cara completamente al clásico, inyectándole un estilo más oscuro y reflexivo. Abe tiene que proteger a trescientos compañeros en su huida de la fábrica que los va a convertir en bebidas energéticas, como allí, pero esta renovada aventura será incluso más violenta, realista y excesiva que la original.

Disponible para PS4, PS5, Xbox One y PC

'Pac-Man 99'

Un frenético obsequio para todos los suscriptores de Nintendo Switch Online, que podrán jugar gratis a esta nueva remodelación en clave battle-royale de un clásico. Ya se hizo con 'Tetris' y 'Super Mario Bros.', y ahora es el turno del inmortal 'Pac-Man', que llega además con DLCs y skins temáticas de otros clásicos de Namco.

Disponible para Nintendo Switch

'La estirpe de Lilith' (Octavia E. Butler)

Un auténtico clásico de la ciencia-ficción de los ochenta que llevaba años descatalogado en español, y que ahora aterriza en formato de trilogía, íntegra en un solo volumen. Estás a tiempo de recuperar este clásico que, además, será adaptado a serie por Amazon, y que cuenta cómo la protagonista y otros humanos son rescatados por una raza extraterrestre, los Oankali, tras la destrucción de parte de la Tierra a manos de un grupo militar. Con ellos, los humanos descubrirán una nueva revolucionaria forma de entendimiento con otras razas.

'Nocturnas' (Pilar Pedraza)

Una de nuestras mejores y más siniestras narradoras vuelve al formato breve con una serie de historias protagonizadas por mujeres que se mueven entre las sombras. De una doncella transilvana cautiva en un harén, a una gul oculta en una excavación arqueológica: misterio, terror y apoteosis sensorial en una selección de relatos para leer con todas las luces de casa encendidas.

'Confesiones de un artista de mierda' (Philip K. Dick)

Sin duda, es el fin de semana de las recuperaciones de clásicos de la ciencia-ficción. Este libro de Philip K. Dick, posiblemente por no pertenecer al género que le dio fama, permanecía inencontrable en español desde hacía años: Minotauro lo trae de vuelta para recordarnos al Dick más reflexivo y autoconsciente. Sin embargo, y aunque este no es el autor de 'Ubik' que conocemos, sí se detecta en esta historia de un artista abrumado por la artificiosidad de la vida cotidiana muchas de las obsesiones que más tarde le darían fama.

Confesiones de un artista de mierda (Bibliotecas de Autor) Hoy en Amazon por 18,00€

'Oleg' (Frederik Peeters)

Veinte años después de su clásico absoluto del cómic confesional 'Píldoras azules', Frederik Peeters vuelve a hablar de su oficio y sus neurosis. Pero esta vez lo hace a través de un avatar, el dibujante de cómic Oleg, que atraviesa una crisis creativa que le impide ver con claridad en qué dirección debe encaminar su próxima obra. El mundo le desconcierta y solo tiene a su familia como asidero.

'Viajeros de un mar de nubes' (Borja Vaz)

Mezclando la imaginería del anime y los juegos de rol japoneses clásicos con las historias de aventuras en alta mar, Borja Vaz presenta una historia de imaginación desbocada. Conoceremos a Lyra, parte de un gremio de mercenarios, que tiene que investigar la muerte de un criminal. Para avanzar en una aventura grandiosa, tendrá que embarcarse en el legendario aerobarco Cormorán, y adentrarse en el Mar de Nubes.