$WINDOWS.~BT y $Windows.~WS: qué son y cómo se eliminan estas carpetas de forma segura

Vamos a explicarte qué son las carpetas $WINDOWS.~BT y $Windows.~WS que puedes encontrarte ocultas en Windows 10, y cuál es exactamente su función en el sistema operativo. Son dos carpetas que tienen un nombre peculiar, están ocultas, y a veces pueden tener algo de espacio ocupado, y desde luego que por su nombre no se puede saber bien para qué son.

Además de explicarte el funcionamiento de estas carpetas, también vamos a explicarte cómo puedes eliminarlas de forma segura. Así, conseguirás liberar espacio en Windows sabiendo exactamente qué eliminas.

Qué son las carpetas $WINDOWS.~BT y $Windows.~WS

$WINDOWS.~BT y $Windows.~WS son dos carpetas que Windows 10 crea de forma automática cuando va a actualizar a una nueva gran actualización. El sistema operativo recibe dos grandes actualizaciones anuales que le añaden nuevas funciones y cambios significativos, y es al actualizar a estos grandes packs de contenido cuando se generan estas carpetas.

Cada una de estas dos carpetas tiene una función diferente, pero ambas están enfocadas a que no haya problemas serios si hubiera un fallo durante la actualización. Muchas cosas pueden salir mal al actualizar Windows, tanto por parte del sistema operativo, del servidor como incluso problemas externos como que se vaya la luz de casa. Por eso, estas carpetas están ahí con los datos suficientes para que si esto pasa, Windows siga pudiendo iniciarse.

La carpeta $WINDOWS.~BT guarda los datos de la versión actual de Windows 10 antes de actualizar. De esta manera, si te encuentras con algún fallo en la nueva actualización, los datos de esta carpeta te van a permitir volver a la versión anterior para que todo vuelva a funcionar bien, y así poder darle tiempo a Microsoft para que solucione los problemas que pueda haber en la nueva versión.

En cuanto a la carpeta $Windows.~WS, es donde se guardan los archivos de instalación de la próxima versión. Por lo tanto, de aquí es de donde extrae Windows los archivos para instalar la actualización.

Como puedes entender, son dos carpetas muy importantes cuando vas a actualizar Windows 10, e incluso también en los primeros días posteriores por si necesitases revertir el proceso. Pero una vez te aseguras de que todo funciona correctamente, entonces ya pasan a ser innecesarias, y los gigas que puedan ocupar son espacio que estás perdiendo sin ninguna utilidad hasta la próxima gran actualización.

Y no, no son carpetas que necesites conservar para la próxima actualización tampoco, ya que los archivos que hay en ella se basan en una actualización concreta. Esto quiere decir que cuando llegue la próxima, se reescribirán o se guardarán los archivos necesarios sólo para esa actualización, y no para las anteriores.

Cómo eliminar estas carpetas de forma segura

Por poder, vas a poder borrar estas carpetas a la fuerza. Para ello, lo único que vas a necesitar es hacer que Windows muestre los elementos ocultos en su explorador de archivos. Sin embargo, esta no es la manera más segura de hacerlo, ya que Windows tiene su propia herramienta para hacerlo de la mejor manera posible.

Para hacerlo, vas a necesitar entrar en las propiedades del disco duro C:. Esto lo vas a hacer entrando en el explorador de archivos. Allí, en la columna de la izquierda haz click derecho en C: o tu disco duro principal en el cambio de que le hayas cambiado de letra. En el menú que te aparecerá con el click derecho, pulsa en Propiedades.

Se abrirá la ventana de Propiedades de C:. En ella, tienes que quedarte en la pestaña General, y allí pulsa en el botón de Liberar espacio. Lo tienes al lado de la gráfica en la que se te muestra la proporción de espacio usado y disponible en el disco duro.

Se abrirá una nueva ventana para liberar espacio en el disco duro, pudiendo elegir varios elementos. Sin embargo, lo que tienes que hacer aquí es pulsar en el botón de Limpiar archivos de sistema. Esta es una función especial para eliminar los archivos que hay en carpetas internas del sistema operativo, como por ejemplo las de $WINDOWS.~BT y $Windows.~WS.

Se abrirá la pantalla de eliminar archivos del sistema. Aquí, tienes que asegurarte de marcar las opciones Limpieza de actualizaciones de Windows e Instalaciones anteriores de Windows, y pulsa en Aceptar. Al hacerlo, se eliminará el contenido de estas dos carpetas.