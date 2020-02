WhatsApp en Apple Watch: cómo utilizarlo y todo lo que puedes hacer

Vamos a explicarte qué puedes hacer con WhatsApp desde tu Apple Watch, el reloj inteligente de Apple. Facebook no ha desarrollado ninguna aplicación oficial de WhatsApp para el reloj y desde la que puedas hablar cuando quieras con quien quieras, pero sí que tienes la posibilidad de realizar algunas interacciones cuando te llega una notificación.

Vamos a dividir el artículo en dos partes. Primero te vamos a explicar cómo funciona WhatsApp en el teléfono móvil con la integración que tiene actualmente, y luego te pasaremos a explicar qué es lo que puedes hacer y cuáles son las limitaciones. Tendrás también capturas para que veas en funcionamiento las opciones que te da en el Apple Watch.

Cómo funciona WhatsApp en el Apple Watch

Los usuarios de Apple llevan tiempo esperando a una aplicación nativa que nunca llega para el Apple Watch, aunque otras aplicaciones de la competencia como Telegram sí que tienen una app instalable. Lo que esto significa es que no vas a poder buscar entre tus contactos y abrir chats o continuar hablando con quien quieras cuando quieras.

Sin embargo, sí que vas a poder responder a mensajes que te lleguen de WhatsApp desde el Apple Watch, aunque esto no sea por mérito de la aplicación de Facebook sino del propio sistema de notificaciones del reloj de Apple. Cuando te llega la notificación de un mensaje, el Apple Watch te va a ofrecer hasta tres maneras diferentes de escribir una respuesta.

Lo único que vas a necesitar para que esto funcione es entrar a la aplicación del Apple Watch en tu iPhone. Una vez en ella, ve a la sección de Duplicar avisos del iPhone de:, y asegúrate de que está activado WhatsApp. Por supuesto, para todo esto también necesitarás tener WhatsApp instalado en el móvil y tendrás que haber iniciado sesión en la aplicación.

Entonces, cuando te llegue la notificación de un mensaje lo hará tanto al móvil como en el reloj. Si la miras en el reloj, tendrás una opción para responder utilizando varias funciones rápidas, con una serie de respuestas rápidas predeterminadas y tres opciones para introducir texto.

Tal y como nos contaron en Applesfera, hay aplicaciones de terceros que te permiten tener WhatsApp en el Apple Watch, como por ejemplo WhatsChat. Pero además de ser aplicaciones de pago, al utilizarlas estarás permitiendo que accedan a tus conversaciones, lo cuál puede ser un problema para tu privacidad. Y aunque ahora prometan respetara, nunca sabes cuándo pueden cambiar de políticas.

Lo mejor en las aplicaciones de mensajería suele ser fiarte de los clientes oficiales, a no ser que se trate de aplicaciones de código abierto y de que todo el proceso sea transparente y pueda ser revisado por cualquiera. Por lo tanto, vamos a centrarnos en lo que se puede hacer con la aplicación oficial de WhatsApp en el iPhone desde el reloj.

Cómo usar WhatsApp desde el Apple Watch

Sólo puedes usar WhatsApp en el Apple Watch para responder mensajes. Por lo tanto, para poder usarlo tendrás que esperar a que te llegue una notificación, y pulsar sobre la notificación para leerla e iniciar el proceso de responder. Este detalle de la notificación quiere decir que no podrás responder a personas que tengas silenciadas, ya que no te llegarán sus notificaciones y no podrás interactuar con ellas.

A la hora de responder, tendrás tres opciones diferentes para determinar tu propia respuesta. Podrás dictar una respuesta con tu voz pulsando el micrófono, tendrás una función de escribir a mano letra por letra tu respuesta, o la de enviar un emoticono que elijas como respuesta. Además, también tendrás una lista de respuestas rápidas por si no tienes tiempo a escribir una respuesta completa, y en este caso sólo tendrás que pulsar sobre la respuesta que quieras.

Si eliges la opción de dictar la respuesta, tendrás que ir hablándole al reloj para que transcriba lo que estás diciendo. Aquí, tendrás que ser preciso y no hablar demasiado rápido. Además, no importará que hagas pausas, si quieres que se escriba una coma tendrás que decir coma para que el reloj lo escriba correctamente. Al terminar el dictado, sólo te quedará pulsar en Enviar.

Si eliges la opción de escribir la respuesta, te aparecerá en la pantalla del reloj un área delimitada por puntos sobre la que tendrás que ir escribiendo letra por letra lo que quieras decir. Según lo vayas haciendo, habrá un campo de texto predictivo que te ayudará a completar las palabras, y debajo tendrás un botón de espacio. Aquí, dependiendo de tu letra es posible que el reloj no siempre acierte con la que estás escribiendo.

Y si eliges la opción de enviar un emoticono, te aparecerá una lista de emojis entre los que puedes elegir pulsando sobre ellos. Aquí, tendrás que aplicarte la máxima de que una imagen vale más que mil palabras.