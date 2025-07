WeTransfer, tus datos y la IA: qué dicen sus nuevos términos sobre usar su inteligencia artificial con lo que subes

Vamos a aclararte la polémica que ha tenido WeTransfer con sus nuevos términos de uso, que daban a entender que usarían los archivos que subas para entrenar su inteligencia artificial de moderación. La empresa ya ha matizado eso, aclarado la situación y explicado a qué se referían.

WeTransfer asegura que no entrenará ninguna IA con tus archivos, que todo ha sido un malentendido. Pero ha habido mucho ruido al respecto en medios y redes sociales, y por eso vamos a intentar explicártelo todo de una manera clara y sencilla.

Estamos hablando de uno de los servicios más importantes y conocidos a nivel mundial para compartir archivos grandes, muy usado en ámbitos profesionales y educativos. Es muy fácil de usar, solo subes los documentos que quieras y genera un enlace para compartirlos sin tener que crear una cuenta, y de forma gratuita. Y es por eso, por ser algo tan utilizado, que se ha armado el revuelo.

Qué dicen los términos de uso

WeTransfer ha cambiado lo que decían sus términos de uso tras la polémica. Sin embargo, vamos a explicarte lo que decían y lo que dicen ahora para que entiendas la diferencia. El problema estaba con la polémica sección 6.3 de los Términos de Uso, que traduciéndola decía lo siguiente cuando se desató la polémica:

"Nos otorgas una licencia perpetua, mundial, no exclusiva, libre de royalties, transferible y sublicenciable para usar tu contenido con el fin de operar, desarrollar, comercializar y mejorar el Servicio o nuevas tecnologías o servicios, incluido el mejorar el rendimiento de modelos de aprendizaje automático que mejoran nuestro proceso de moderación de contenido, de acuerdo con la Política de Privacidad y Cookies".

Ahora, después de todo el lío y las quejas de los usuarios, esta sección se ha actualizado cambiando lo que decía, y dejando de hacer referencia a cualquier tema de aprendizaje automático e IA:

"Con el fin de permitirnos operar, proporcionarle y mejorar el Servicio y nuestras tecnologías, debemos obtener de usted ciertos derechos relacionados con el Contenido que está cubierto por derechos de propiedad intelectual. Por la presente, usted nos concede una licencia libre de regalías para utilizar su Contenido con el fin de operar, desarrollar y mejorar el Servicio, todo ello de conformidad con nuestra Política de Privacidad y Cookies."

El problema estaba en que la primera versión de la actualización de los términos de uso hacía referencia al aprendizaje automático. Daba a entender que tus datos podrían usarse para mejorar el rendimiento de modelos de aprendizaje automático, que son los que se utilizan para entrenar a los modelos de inteligencia artificial.

En declaraciones a medios como BBC News, en WeTransfer aseguran que han cambiado este punto porque estaba provocando confusión, y que en ningún momento se usarán tus archivos para entrenar a la IA. Eso sí, aclaran también que habrá una inteligencia artificial accediendo a ellos, pero por motivos de moderación.

También ha modificado lo relacionado con los derechos que le otorgas, suavizando el lenguaje para que no parezca que se guardan derecho a todo, y explicando que este derecho lo necesitan para operar.

Qué dicen ahora los términos de uso

En primer lugar, debes entender que WeTransfer dice que necesita tener derechos relacionados con tu contenido que subas y que esté cubierto por derechos de propiedad intelectual. Por eso mismo, en sus términos dicen que les concedes una licencia libre para analizar utilizar tu contenido.

Para que lo entiendas, si tú subes a WeTransfer un contenido, si ellos no tienen licencia para usarlo no podrán gestionarlo en sus servidores, y no podrán ofrecérselo a la persona a la que le pases el enlace ni permitir que se lo pueda descargar. Por eso tienes que darle una licencia para usar el contenido.

¿Y qué pasa con la IA? WeTransfer ha explicado que ellos usan un sistema de moderación con inteligencia artificial además de moderadores humanos. Esto sirve para detectar archivos que pudieran ser ilegales o sensibles cuando alguien los sube, y evitar su difusión. También les estás dando permiso para que esta IA acceda a tus datos y pueda así realizar su labor de moderación.

En otras palabras, la IA puede analizar tu contenido, pero tu contenido no se usa para entrenar a la IA, o por lo menos eso es lo que está esforzándose WeTransfer en aclarar.

Los modelos que usa WeTransfer para moderación del contenido pueden incluir la detección automática de contenido ilegal o dañino, como contenido con derechos de autor, materiales sensibles, etcétera. Y también pueden prevenir que algún usuario abuse del servicio con fines de spam, malware, o difundir pornografía no solicitada.

Qué hacer si no te fías de WeTransfer

Si con todo esto has perdido la confianza en WeTransfer, puedes evitar subir contenido sensible o confidencial a esta plataforma. También puedes intentar subir el contenido comprimido y cifrado con una contraseña para que solo la persona que lo vaya a recibir pueda descomprimir.

Además, también puedes recurrir a alguna otra alternativa, aunque también tendrás que leer sus términos de uso para asegurarte de que no usan el contenido para fines iguales o peores. Ten cuidado sobre todo con los servicios gratuitos.

Aquí, lo mejor es siempre usar plataformas que puedas tener en tu propio servidor o un NAS en el caso de que busques el máximo control y privacidad, aunque estos servicios suelen tener gastos adicionales. Pero lo mejor es siempre intentar fijarte en los términos de cada servicio para saber lo que van a hacer con tus datos.

