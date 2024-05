El truco para evitar más llamadas de Spam haciendo una simple pregunta al teleoperador

Vamos a explicarte un pequeño truco en el que con una sencilla frase vas a poder evitar que cuando recibas una llamada publicitaria te vuelvan a llamar. Se trata de una frase que aprovecha la normativa sobre llamadas comerciales para evitar prácticas como la de usar centralitas para llamar a números aleatorios.

La nueva Ley General de Telecomunicaciones, que regula las llamadas comerciales, prohibe hacer llamadas publicitarias para las que no hayas dado consentimiento, y también hacerlas a números aleatorios mediante centralitas, una práctica que todavía sigue utilizándose mucho.

En esos casos, además de tomar otras medidas como apuntarte a la Lista Robinson, o denunciar a la AEPD llamadas que violen la ley, tienes este pequeño truco que los compañeros de Xataka Android han probado, y que les ha funcionado para evitar que muchas de las llamadas publicitarias sigan realizándose.

Qué frase decir para evitar que sigan llamándote de Spam

La Ley General de Telecomunicaciones dice que una empresa te puede llamar cuando cuando les das consentimiento para hacerlo y solo entonces. Quizá se lo hayas dado a algunas cuando aceptas a ciegas condiciones al contratar un servicio, pero si no les has dado consentimiento no pueden hacerlo.

La ley también dice que las llamadas aleatorias están prohibidas, que son esas en las que una máquina te llama, y cuando descuelgas ya se pone un operador. Estas llamadas, también conocidas como robollamadas, todavía suelen hacerse, y la frase que te vamos a decir es para evitarlas.

Lo que tienes que preguntar es lo siguiente:

¿Cómo has conseguido mi número?

Con una frase del estilo a ¿Cómo has conseguido mi número?, como puede ser ¿Dónde has encontrado este número? o similares, estarás preguntándole directamente a quien te llama si están utilizando una robollamada. En el caso de que te digan que diste consentimiento está bien, ya lo sabes.

Pero si te están llamando sin consentimiento, lo normal es que el operador directamente cuelguen al momento y no te vuelvan a llamar. Simplemente porque si te dicen que no les has dado consentimiento estarán confesando que se saltan la ley, y pueden ser multados.

Imagen de portada | Microsoft Copilot

