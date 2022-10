Cómo denunciar a la AEPD si te llaman o mandan SPAM estando en Lista Robinson

Vamos a explicarte cómo denunciar si te siguen llamando o enviando mensajes y correos con publicidad cuando ya te has inscrito en la Lista Robinson, algo que harás directamente en la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD). Se trata de una lista a la que debes presentarte para solicitar que ninguna nueva empresa use tus datos personales para enviarte publicidad por correo electrónico, correo ordinario, SMS o llamadas.

Aquí, debes tener en cuenta dos cosas. La primera es que para completar la reclamación en la AEPD vas a necesitar la documentación que acredite tu registro en la Lista Robinson. Y en segundo lugar, tal y como explica la OCU que a las empresas que ya te están mandando SPAM les tienes que avisar tú de que dejen de hacerlo usando sus direcciones de esta web lista de la AEPD para contactar a las empresas.

Además de esto, también debes evitar dar tu consentimiento para registrarte en listas de correos, porque entonces dará igual si estás o no estás en la Lista Robinson. A veces, este consentimiento lo das sin saberlo al participar en concursos de redes sociales y similares.

En cuanto al documento que acredite tu registro en la lista, tal y como explican en Genbeta, lo puedes conseguir enviando un correo a info@listarobinson.es desde la cuenta con la que te registraste para solicitarles la documentación. En el cuerpo del correo tienes que indicar tu DNI, y los responsables de la Lista Robinson te remitirán la documentación que necesitas para realizar tu reclamación.

Cómo denunciar el spam estando en Lista Robinson

Si estando registrado en la Lista Robinson una nueva empresa o agencia empieza a enviarte una publicidad que no has solicitado (ni has marcado por error en un registro que quieres recibirla), podrás presentar una reclamación en la sede electrónica de la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD), cuya dirección web es sedeagpd.gob.es/sede-electronica-web. En ella, pulsa en la opción Soy un ciudadano para iniciar el trámite.

Esto te llevará a un índica de trámites y de servicios. En esta página, tienes que pulsa en la opción de Reclamaciones ordinarias dentro de la columna de los trámites, para ir a las reclamaciones más comunes.

Esto abrirá una nueva página en la que vas a tener diferentes tipos de reclamaciones para realizar. Aquí, debes pulsar en la reclamación de Publicidad y comunicación comercial para decirle que está relacionado con esta temática.

A continuación, te aparecerá una aviso legal bastante corto y que deberías leer, y en el que se te recomienda otros medios alternativos para denunciar las malas prácticas en el uso comercial de datos privados, y las páginas las que debes recurrir para hacerlo. Para seguir aquí, pulsa en el botón de Continuar.

Te aparecerán ahora seis opciones relacionada con distintas maneras en las que puedes estar recibiendo publicidad que no quieres. Aquí tienes que elegir el tipo de publicidad que quieres denunciar, como por ejemplo el de Recibo llamadas telefónicas publicitarias. El procedimiento en todos los casos es muy similar siempre.

Elijas lo que elijas, en el siguiente paso se te explican los pasos previos a dar antes de realizar la denuncia. Y para proceder con ella, tienes que elegir el método por el que quieres presentar la denuncia, que puede ser digital con tu certificado digital o en papel, que es un documento que luego tienes que presentar físicamente.

Nosotros vamos a elegir el procedimiento digital por ser el más rápido. Este procedimiento tiene varios pasos, y en el primero tienes que escribir tus datos personales. Muchos de ellos ya aparecerán de forma automática al estar vinculados a tu certificado, el resto los tienes que escribir.

En el siguiente paso tienes que escribir todos los datos que sepas sobre la empresa sobre la que quieres reclamar, que es esa que te envía la publicidad. Una vez añadas a la empresa que quieras, entonces podrás elegir si quieres seguir añadiendo más para reclamar a varias o si quieres continuar con esta. No te preocupes si es una subempresa o una empresa haciendo trabajos para otra, si tú pones Vodafone, la AEDP sabrá identificar si es una empresa publicitaria trabajando para ella.

Luego llegarás al apartado donde tienes que especificar los hechos o el problema que estás teniendo, que es la recepción de publicidad. Aquí, debes aportar todos los detalles que puedas, responder a varias preguntas, y aportar toda la documentación y las pruebas que hayas recopilado sobre la publicidad no deseada que hayas recibido, pudiendo incluir incluso fechas y horas. Cuantas más pruebas y datos aportes, más posibilidades tienes de que la reclamación sea fructuosa.

A continuación llegarás a Cláusula informativa y adjuntos, donde debes declarar que todo lo denunciado es verdad y veraz, y también se te recuerda qué documentación debes aportar cuando presentes la reclamación si vas a presentar la denuncia en forma física o subiendo la documentación aquí mismo si la tienes escaneada y has optado por el método digital. La documentación a aportar es:

Documentos que acrediten la titularidad de la(s) línea(s) telefónica(s) en que hemos recibido las llamadas.

Documentos que acrediten que se solicitó a la entidad que realiza las llamadas que dejara de hacerlas.

Copia de la respuesta a la solicitud anterior, si existiera.

Documento que acredite el registro (y la fecha del mismo) en la Lista Robinson de la línea telefónica afectada. Sí, justo lo que solicitamos por e-mail unos cuantos párrafos más arriba.

Cuando termines, en los siguientes pasos de Confirmación y Justificante podrás ver un resumen de todos los datos aportados en el primero, y tras hacerlo podrás descargar el documento que tendrás que remitir a la AEPD si has optado por el formato físico. Y si el trámite es el electrónico entonces ya aparecerá como presentado y habrás terminado.