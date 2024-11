Tres meses gratis de Amazon Music Unlimited: cómo conseguir esta oferta para la alternativa a Spotify

Vamos a explicarte cómo beneficiarte de la oferta para poder probar gratis Amazon Music Unlimited durante tres meses, una promoción de la tienda online para impulsar su alternativa a Spotify. Se trata de una plataforma que ofrece 100 millones de canciones sin anuncios, un catálogo a la par del resto de plataformas.

Lo normal es que el periodo de pruebas de este servicio sea de un mes, aunque ahora se ha ampliado hasta los tres meses. Se trata de una promoción disponible hasta el 10 de enero de 2025, por lo que tienes un tiempo para pensártelo.

Condiciones de la promoción

Esta promoción es válida del 11 de noviembre del 2024 hasta el 10 de enero del 2025. Esto quiere decir que puedes canjearla en cualquier momento de este periodo, y que cuando lo hagas empezarán a contar los meses de prueba. Vamos, que si la canjeas el 9 de enero, tienes gratis este servicio hasta abril.

la oferta es solo para la tarifa individual de Amazon Music Unlimited. Debes tener en cuenta que cuando termine el periodo de prueba se te cobrará automáticamente la cuota del mes siguiente de 10,99 euros mensuales, por lo que debes prestar atención para cancelarlo.

La oferta es de un periodo de prueba para el servicio, por lo que no puedes utilizarla si ya tienes una suscripción. Amazon no especifica si es solo para nuevos clientes, lo que hace pensar que si alguna vez has tenido esta suscripción también podrás beneficiarte de la promoción.

Cuando te registres, tendrás dos minutos para conseguir tres meses del plan familiar gratis. Es con un botón en el que se te dirá que puedes obtener 6 suscripciones, de la Tarifa Familiar, y luego pasarás a pagar los 17,99 euros que cuesta.

Cómo activar los 3 meses gratis

Para activar este periodo de pruebas tienes que ir a la página de Music Unlimited, entrando en amazon.es/music/unlimited. Una vez dentro, pulsa en el botón de Prueba ahora - paga después, lo que procesará la oferta automáticamente y te activará el servicio.

Cuando llegues por primera vez a la página donde se te confirma que ya tienes Music Unlimited, verás que tienes la opción de que los 3 meses sean de la Tarifa Familiar. Es una promoción que solo dura apenas dos minutos, y tienes que pulsar en Prueba ahora y paga más tarde para poder activarla.

