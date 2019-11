Temas de Twitter: qué son y cómo utilizarlos

Vamos a explicarte qué son los nuevos Temas de Twitter y cómo puedes utilizarlos para estar informado de algunos de tus temas de interés. Cuando te interesan temas concretos ahora tienes dos opciones, la de seguir a personas que suelan hablar sobre ellos aunque tengas que tragarte tuits que no interesan o recurrir a la función de temas.

Twitter a partir de ahora te permite suscribirte a temas de interés para poder ver en tu cronología de inicio los tuits de personas a las que no sigues, pero que hablan de los temas que más te gustan. Así podrás descubrir nuevas cuentas que hablan de lo que te gusta y estar informado de temas de interés.

Qué son los temas de Twitter

El objetivo de la nueva sección de temas de Twitter es ayudar a que sus usuarios puedan utilizar la red social como una herramienta más para estar informados sobre sus temas favoritos y lo que sucede alrededor de ellos en el día a día.

La idea es la siguiente. Cuando sigues a un usuario en Twitter suele ser porque te interesa parte del contenido que publica. Pero a veces, ese usuario también puede publicar cosas sobre otros temas que no te interesan, lo que te pone en la incertidumbre de hasta qué punto continuar siguiéndole o no para estar informado sobre los temas que sí te interesan.

Aquí es donde entra la nueva sección Temas para complementar la experiencia. La idea es que puedas seguir de cerca los temas que más te interesen, algo así como seguir los hashtags pero basándote en temas concretos, con lo que habrá más amplitud. Así, podrás ver todo el nuevo contenido que todos los demás usuarios compartan en relación con él.

La característica de Temas empezará a llegar a todo el mundo a partir del 13 de noviembre, aunque ya dos días antes algunos podemos probarlas. Twitter quiere empezar implementándola en más de 300 temas sobre deportes, entretenimiento, y videojuegos. Y si la nueva función resulta bien, es de esperar que esta cantidad vaya creciendo.

Cuando sigues un tema, empezarás a ver los tuits que otras personas escriban sobre él. Así, será más fácil encontrar nuevos usuarios con gustos comunes y más conversaciones relacionadas con los temas que más te gustan.

Cómo utilizar los temas de Twitter

Lo primero que tienes que hacer es buscar los temas que quieres seguir. Para ello, en la aplicación de Twitter pulsa sobre el icono de la lupa (1) que tienes en la barra inferior para entrar en la sección de búsqueda de contenidos. Una vez dentro, pulsa en la barra de búsqueda (2) para buscar los temas que más te interesen.

Cuando busques un término que Twitter haya catalogado como un tema, te aparecerá ese término con la opción de Seguir, y un icono a la izquierda que muestra un bocadillo de conversación, y que representa a los temas. Pulsa en el botón Seguir para ver las conversaciones alrededor del tema en tu línea temporal de Twitter.

Si luego quieres administrar los temas que has seguido, sólo tienes que abrir la barra lateral de opciones de Twitter. En ella, pulsa sobre la opción Temas que te aparecerá debajo del perfil. Si no ves esta opción, es que Twitter todavía no ha activado la función de temas en tu móvil, y tendrás que esperar unos días.

Entrarás a una sección en la que se te va a explicar cómo funcionan los temas, y donde puedes ver y dejar de seguir todos los temas que te han interesado y a los que has pulsado en el botón de Seguir. Por lo tanto, es el sitio donde administrar tus suscripciones.