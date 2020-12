Spotify está caído y no funciona: Cómo saber cuando falla

Vamos a explicarte cómo puedes comprobar si Spotify está caído o está teniendo algunos errores en sus servidores. Así, si en algún momento puntual parece que nada te carga en la aplicación, tendrás los conocimientos y herramientas para saber si el problema está en tu móvil o en el propio servicio de streaming musical.

Vamos a empezar explicándote brevemente cómo puedes mirar que el problema no esté en tu móvil y en su conexión. Una vez hayas descargado que no sea cosa del móvil, te diremos la mejor manera de saber si el problema está en Spotify y si otros usuarios también están reportando errores.

Primero comprueba que no sea por tu móvil

La primera comprobación que debes hacer es la de asegurarte de que el problema de no poder conectarte a Spotify no sea a causa de tu móvil. Para eso comprueba que tus datos móviles o WiFi estén habilitados en tu móvil desde el panel de opciones, algo que puedes mirar tanto en Android como ves en la captura como en iOS. Comprueba también que no tengas activado el modo avión, ya que puedes haberle dado sin querer y desactivado así la conexión.

Para salir de dudas, la comprobación rápida que puedes hacer es abrir el navegador del móvil y entrar en cualquier otra página web de Internet, o incluso probar con otras aplicaciones. Si no funciona, es posible que simplemente algo esté fallando en tu cobertura y simplemente no puedas utilizar Internet. Si todo funciona correctamente entonces ya toca hacer comprobaciones sobre Spotify.

Cómo saber si Spotify está caído

Para comprobar si Spotify está caído, tienes algunas páginas específicas para comprobar el estado de sus servidores. Por ejemplo, puedes revisar la página de IsTheServiceDown, que te mostrará una gráfica en la que habrá una curvatura en el caso de que se esté reportando un problema. En ella, también tienes un botón para reportar que está habiendo fallos, y si muchos usuarios lo reportan aparecerá en su gráfica.

Y luego tienes la web de Outage.Report, que además de mostrarte si está habiendo errores, también te enseñará un mapa con dónde está fallando Spotify para que sepas si solo está fallando en tu país o hay problemas también en otros países.

Si quieres hacer un seguimiento más avanzado, también tienes la cuenta de Twitter de @SpotifyStatus. Se trata de un servicio especializado en avisar cuando se estén detectando errores en la aplicación de streaming, ofreciendo actualizaciones sobre qué está pasando y cuándo se ha solucionado.