SkyShowtime al 50% para siempre: condiciones y cómo conseguir este descuento

Vamos a decirte cómo conseguir SkyShowtime al 50% para siempre. No se trata de ningún truco ni artimaña, sino de una promoción que va a realizar este servicio de streaming durante unos pocos días, por lo que vas a tener que darte prisa si quieres aprovecharlo.

Vamos a empezar el artículo explicándote las condiciones de la promoción, con el tiempo que tienes, los países donde se puede conseguir o las excepciones. Así, sabrás todo lo necesario para poder empezar a aprovecharla.

Condiciones de la promoción

Lo primero que debes saber es que la promoción es limitada, y solo durará desde el 29 de octubre hasta el 9 de diciembre. La oferta estará disponible en Andorra, Chequia, Dinamarca, Eslovaquia, España, Finlandia, Hungría, Noruega, Países Bajos, Polonia, Rumanía y Suecia.

Podrán beneficiarse de esta promoción tanto los clientes nuevos como los ya existentes. Eso sí, debes tener claro que no pueden beneficiarse quienes se suscriben a través de tiendas in-app. Vamos, que si te has suscrito a SkyShowtime mediante las apps de Amazon, Apple o Google Play, no podrás obtener el descuento, tienes que suscribirte directamente desde la web.

Por último, debes saber que la oferta es para el nuevo plan Premium de la plataforma, y que sólo vale para suscripción mensual, no para la anual. Esto quiere decir es que de los 12,99 euros al mes que cuesta esta suscripción, se quedaría en 6,49 euros al mes.

Evidentemente, si abandonas la suscripción mensual aunque sea temporalmente, al cancelarla perderás esta oferta para siempre. Es, por lo tanto, un movimiento para mantenernos suscritos al servicio con una buena oferta.

Cómo tener SkyShowtime a mitad de precio

Lo único que tienes que hacer para beneficiarte de esta oferta es suscribirte mensualmente al nuevo Plan Premium de esta plataforma. El plan incluye contenidos exclusivos en 4K, puedes reproducir contenidos en hasta cinco dispositivos a la vez, y no tiene publicidad.

Y como te hemos dicho, para beneficiarte tienes que suscribirte desde la app o la web oficial del servicio, cuya dirección es skyshowtime.com. Si ya tienes una suscripción, tendrás que cambiarla al nuevo Plan Premium. Recuerda que la suscripción debe ser mensual, y que la promoción empieza el 29 de octubre.