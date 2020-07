Sincronizar contactos de tu agenda en Instagram: para qué sirve y cómo se hace

Vamos a explicarte para qué sirve sincronizar contactos en Instagram y cómo se hace, una acción un poco confusa debido a la poca inmediatez de los resultados. Estamos acostumbrados a que cuando sincronizamos los contactos en una aplicación o servicio, inmediatamente nos busca cuáles de ellos están también allí. Pero Instagram no hace esto.

Vamos a empezar aclarando qué pasa exactamente cuando sincronizas tus contactos en Instagram. Después, pasaremos a decirte paso a paso cómo puedes hacer esto. Nosotros vamos a utilizar como referencia la aplicación de Android, pero el proceso es prácticamente el mismo también en iOS. También te diremos cómo dejar de sincronizar tus contactos al final del artículo por si quieres revertir el proceso.

Para qué sirve sincronizar contactos en Instagram

Si has entrado en este artículo por la explicación de para qué sirve hacer esto, es posible que sea porque alguna vez has sincronizado tus contactos en Instagram y no has visto los resultados, no te ha aparecido una lista con todos los contactos que tienen una cuenta en Instagram. Lo que pasa es que casi todas las aplicaciones y servicios funcionan con esta mecánica, pero Instagram lo hace de una manera diferente.

Cuando vinculas tus contactos en Instagram, lo único que va a pasar es que estos contactos se unirán a la sección de Descubrir personas. Esta es una sección en la que Instagram te sugiere personas que pueden interesarte, ya sea porque son amigos de tus amigos, porque son de cerca de ti, porque interactúas con ellos o porque son contactos de tu agenda o de Facebook.

La parte negativa es que los contactos de tu agenda se mezclarán con el resto de sugerencias de esta sección, de manera que cuando veas las sugerencias no podrás distinguir cuáles son contactos y cuáles han sido sugeridos por otros medios. Los únicos indicadores debajo de cada nombre serán los de usuarios nuevos, sugerencias para ti y amigos de Facebook.

La sección de descubrir personas tiene una pestaña a parte para ver únicamente los contactos que son de Facebook, pero no hay nada parecido para ver los que vienen de tu agenda. Por lo tanto, tendrás que conformarte con el confuso método con el que Instagram te muestra a estas sugerencias, y tratar de identificar tú mismo a qué personas conoces o qué conocidos pueden haber llegado ahí mediante los contactos.ç

Si esta opción no te termina de convencer, por privacidad es mejor que no la actives. Si lo haces, los contactos se mantendrán sincronizados hasta que desactives la sincronización, y le estarás dando a Facebook los nombres y números de teléfono de las personas que tengas en la agenda.

Cómo sincronizar contactos en Instagram

Lo primero que tienes que hacer es entrar en Instagram. Una vez estés dentro, ve a tu perfil y abre el menú lateral derecho pulsando sobre su icono de tres rayas situado en la esquina superior derecha de la pantalla. En este menú, ahora pulsa sobre la opción de Configuración que tienes abajo del todo.

Una vez dentro de la configuración, pulsa en la opción de Seguir e invitar a amigos que te aparecerá arriba del todo.

Dentro de la configuración de Seguir e invitar a amigos, verás que tienes varias opciones diferentes. Aquí, debes pulsar sobre la opción de Seguir a contactos que te aparecerá debajo de la de Facebook. Si no te aparece esta opción, es porque ya estás sincronizando los contactos.

Te aparecerá una ventana Encuentra personas a las que seguir, donde se te informa de los detalles sobre cómo funciona. Aquí, pulsa en Empezar para sincronizar tus contactos. Tras hacerlo, tendrás que otorgarle a Instagram permiso para acceder a los contactos y listo, ya habrás empezado a compartirlos.

Ahora, podrás acceder a la lista de sugerencias con la opción Descubrir personas del menú lateral de tu perfil. Si lo prefieres, la ventana de con la sugerencia de iniciar la vinculación también debería aparecerte en Descubrir personas si entrases antes de vincular tus contactos, pero nosotros hemos preferido mostrarte el proceso completo.

Cómo dejar de sincronizar tu agenda en Instagram

Para dejar de enviarle a Instagram los contactos de tu agenda, de nuevo tienes que entrar en la Configuración de la aplicación, a través del menú lateral de tu perfil. Una vez estés dentro, pulsa en la sección de Cuenta que te aparecerá en la lista.

Una vez estés en la sección de cuenta, tienes que pulsar en la opción de Sincronización de contactos que te va a aparecer. Es donde tienes que entrar para saber si los tienes sincronizados o no.

Una vez dentro de las opciones de Sincronización de contactos, tienes que desactivar la palanca de la opción Conectar contactos***. Cuando lo hagas, te aparecerá una ventana emergente en la que se te pregunta si quieres desconectar tus contactos. En esta ventana, **pulsa en Desconectar para dejar de enviárselos a Instagram.