Los siete efectos para fotos y vídeos de moda, y cómo hacerlos fácilmente con el móvil

Hoy veremos cómo puedes hacer algunos de los efectos para fotos y vídeos que más de moda están en las redes sociales y que seguro que has visto una y mil veces. Y lo mejor es que no necesitas usar aplicaciones complicadas como Photoshop: todo lo que necesitas es la app apropiada y poco menos que pulsar un botón.

Veremos cómo replicar el efecto de desaparición de Los vengadores, dos tipos de zoom dramáticos, el efecto de glitch, la doble exposición para juntar dos fotos y otros. Para ello usaremos aplicaciones gratuitas disponibles tanto en Android como en iOS.

Efecto de dispersión de Infinity War

Si ya has visto la última película de Los Vengadores, seguro que ya sabes de qué se trata este efecto y, si no la has visto, no importa y no te la vamos a spoilear. Es simplemente un efecto de desvanecimiento en el que una persona o cosa parece evaporarse en el aire. Después del estreno de la película, el efecto se hizo muy popular y es bastante fácil de replicar con la aplicación PicsArt, disponible para Android y para iOS.

PicsArt puede resultar un poco complicada al principio, pero añadir el efecto de dispersión de por sí es bastante fácil. Primero necesitas abrir la foto que deseas usar y luego tocar en el botón Herramientas. Entre las opciones disponibles verás una llamada Dispersión.

A continuación debes pintar en la zona que quieres que se disperse y que se mostrará en color rojo. Esto es simplemente una selección, y para un mejor resultado es mejor que no pintes por completo en el objeto o persona, sino mejor en su mitad. Toca la flecha siguiente y verás el efecto además de poder configurarlo al detalle eligiendo el tamaño de las partículas, el nivel de dispersión o en qué dirección se extienden.

No todas las fotos quedarán igual de bien, pues PicsArt necesita "inventarse" parte del fondo y a veces tendrá problemas para hacerlo y que quede de forma realista. En cualquier caso, el resultado es con frecuencia muy resultón y, lo mejor de todo, muy fácil.

Zoom dramático

Otro efecto muy de moda es el zoom dramático acompañado de una música que le añade todavía más dramatismo. Los zooms dramáticos son tan viejos como la humanidad (bueno, igual no tanto), aunque ha sido Instagram quien los ha puesto más de moda, al incorporarlo como uno de los efectos de las [historias de Instagram](Once trucos de Instagram Stories para sacarle el máximo partido).

Para crear este tipo de efecto necesitarás usar la aplicación de Instagram, y necesitarás tener una cuenta, si bien luego el vídeo resultante lo puedes guardar en tu móvil en lugar de compartirlo en Instagram. Primero, toca en el icono de la cámara para abrir el editor de historias. Después deberás mover el deslizador de la parte inferior de la ventana para cambiar al modo Superzoom.

El modo superzoom se ofrece en varios sabores (después veremos otro de ellos). Son, a día de hoy Beats, Programa de televisión, Rebote y Dramático. El que nos interesa es éste último, Dramático, así que pulsa el botón con la nota musical hasta que aparezca en pantalla. Después, deja pulsado el botón de disparo para grabar tu vídeo.

Cuando termines verás una previsualización de tu vídeo con su zoom dramático incluido. Tienes la opción de añadirlo a tu historia, enviárselo a alguien en Instagram o guardarlo en tu móvil. Para hacer esto último, pulsa Guardar. Después, desde tu galería, podrás enviarlo a cualquier otra aplicación

Efecto de sitcom de los 80

Otro zoom, aunque en este caso no es dramático, es el de programa de televisión. En este caso, la pantalla se acerca mientras se reproduce una música melosa y se va cerrando un marco rosa con destellos incluídos.

Técnicamente es el mismo efecto de antes, así que los pasos son también los mismos, al menos al principio. Primero debes abrir Instagram y luego tocar en el icono de cámara para abrir el editor de historias. Después, mueve el deslizador hasta que se ajuste al modo Superzoom.

La diferencia es que ahora deberás tocar en el botón de la nota musical hasta que aparezca el texto Programa de televisión en lugar del Dramático del efecto anterior. Por lo demás, el funcionamiento es el mismo: deja pulsado el botón de disparo para grabar tu vídeo. Funciona mejor si apuntas a la cara de alguien, aunque no dejes que eso pare tu creatividad.

Después de terminar la grabación se te muestra una previsualización del efecto, y tienes la opción de añadir más efectos, stickers o GIF animados encima. Desde esta pantalla puedes añadirla a tu historia de instagram, enviarla a alguien en Instagram Direct o guardarlo en tu móvil, pulsando Guardar.

Bucle infinito

A post shared by Paws & Relax (@pawsandrelax) on Aug 10, 2018 at 2:18am PDT

Otro efecto que seguro que has visto con frecuencia es un bucle infinito en el que la acción sucede hacia alante y hacia atrás rápidamente, repitiéndose sin parar. El efecto se hizo popular desde que Instagram lanzó una app independiente que te permitía crear dicho efecto. Hoy en día puedes hacer el mismo efecto tanto en Instagram como en Facebook.

Por si acaso no usas Instagram o Facebook, un modo muy fácil de hacer lo mismo es con la app oficial de Boomerang, disponible para Android y para iOS. La app no puede ser más sencilla, pues nada más abrirla ya se abre el modo cámara y solo tienes que pulsar el disparador para grabar el vídeo en bucle.

Acto seguido verás una previsualización del bucle que es ha creado, y tienes unas pocas opciones para modificar la velocidad, activar la estabilización de imagen o acortar la duración. Si está bien como está, pulsa Guardar para guardar el bucle en tu móvil y así lo podrás compartir más tarde con quien quieras en otras aplicaciones.

Efecto de retrato con doble exposición

Otro efecto muy de moda son los retratos con doble exposición, generados tras combinar dos fotografías en una única foto. El resultado final depende mucho del material (es decir, de ambas fotos) y generalmente el efecto es mejor cuando ambas fotos tienen fondo blanco. En cualquier caso, eres libre de explorar otras combinaciones, a veces el resultado es aun más sorprendente.

Idealmente este tipo de diseños es mejor crearlos con aplicaciones completas como Photoshop, pero también hay posibilidad de hacer algo bastante apañado con el móvil. Son varias las opciones, aunque Snapseed disponible para Android y iOS es la mejor alternativa multiplataforma. Después de abrir la foto que quieres editar, toca en Herramientas y luego en Doble exposición.

Por el momento todo seguirá igual, y es que necesitas tocar en el botón para añadir imagen y elegir la segunda imagen que se usará en la composición. Puedes mover la foto y cambiar el modo de composición (algo así como el modo en que se combinan ambas fotos) para el que más te convenza. Generalmente para lograr este efecto deberás usar Aclarar.

El resultado final variará mucho según las fotos que elijas. Si la foto original no tiene fondo blanco, la imagen final no será del mismo estilo. De igual modo, ya que de la imagen original sólo se apreciará la silueta, cuanto más reconocible sea, mejor.

Efecto Arcoiris

A post shared by Weller's(비안) (@cwllrbn94_) on Jun 29, 2018 at 8:00pm PDT

Los arcoiris son mágicos y quizá por ello está de moda añadirlos a fotos y vídeos. Pero esperar a que un arcoiris se nos refleje en la cara puede llevar demasiado tiempo, así que es mucho más fácil usar una aplicación. Nosotros usaremos PicsArt, disponible para Android y para iOS.

Añadir el efecto es bastante fácil, pues en verdad no es más que un estilo especial de pincel. Así pues, abre la foto que quieres editar y luego elige Pinceles. Entre ellos deberías encontrar el pincel del arcoiris.

Solo te falta dibujar sobre la foto con el trazo del arcoiris. Si tocas de nuevo sobre el pincel se abren las opciones, donde puedes ajustar el tamaño del pincel así como la opacidad. Si no te queda el trazo como te gustaría, pulsa la flecha hacia la izquierda en la parte superior, para deshacer el último cambio.

Efecto glitch

Por último, un efecto que nunca pasa de moda es el de glitch, error en la imagen, compresión JPEG o imitando una vieja cinta VHS. La buena noticia es que todos ellos se pueden lograr con Glitchr, la mala es que la app no está en estos momentos en Google Play sino que deberás descargar su APK. En iOS, una app similar que te valdrá es GLTCH.

En este caso el proceso es enormemente sencillo. Primero pulsa Elegir foto para buscar una foto en tu móvil (o Sacar foto, si quieres hacerla en el momento) y después elige el efecto deseado en la parte inferior. Algunos de ellos para elegir son VHS, Glitch Art, 3D o imitando el estilo de diversas consolas. Cada vez que tocas en el efecto se hace un estilo ligeramente distinto, así que ve probando hasta que encuentres la combinación que más te convence.

