Por qué WhatsApp dice que un enlace es sospechoso y qué puedes hacer al respecto

WhatsApp ha empezado a avisar cuando recibes un enlace sospechoso. Hoy veremos qué es este aviso de enlace sospechoso de WhatsApp, por qué aparece y qué puedes hacer si recibes avisos como ese en tus chats.

¿Has recibido un aviso en rojo de que has recibido un enlace sospechoso en WhatsApp? Entonces, lo primero, que no cunda el pánico. Forma parte de los últimos esfuerzos de WhatsApp por controlar la expansión de las fake news, como el nuevo límite de reenvío de mensajes.

¿Cómo es este aviso?

Empecemos por el principio, el aviso en sí. El indicativo, desde luego, no pasa desapercibido. Es un texto rojo bien grande que aparece encima del mensaje que incluye un enlace sospechoso, y aparece tanto en chats privados como en chats de grupo. Solo para los mensajes recibidos, no obstante, en los que tú envías no aparece (pero le aparecerá a las otras personas).

El aviso te permite hacer clic en el enlace, aunque en vez de abrirse directamente, se te muestra una ventana de aviso explicándote que se trata de un enlace sospechoso, así como resaltando en color rojo la parte que es sospechosa (y en negrita, las letras que lo son). Lo más sensato en estos casos es pulsar Volver, aunque si quisieras, podrías abrir de todos modos el enlace.

¿Cuándo sale este aviso?

Este aviso está activo en las versiones recientes de WhatsApp para los mensajes entrantes que contienen enlaces con caracteres no estándar. Por ejemplo, en el enlace anterior en lugar de usar una i se usaba el caracter ı, que a simple vista es muy parecido. Aunque es posible crear páginas web con dominios con este tipo de direcciones, no es lo habitual y con frecuencia se usan en phishing.

Por ejemplo, hace tiempo alguien se molestó en crear ɢoogle.com, que alguien podría confundir por google.com e iniciar sesión con su cuenta, enviando así su contraseña al creador. Curiosamente, WhatsApp no detecta la dirección anterior como sospechosa, aunque afortunadamente ya no existe.

¿Qué deberías hacer si recibes ese aviso?

Si recibes este aviso, lo mejor es que hagas caso y no toques en el enlace. Si la otra persona es alguien en quien confías, nunca está de más que le digas que ese enlace que está enviando es sospechoso y por tanto no vas a hacer clic en él. Igual no lo sabe y simplemente lo ha reenviado, sin mala fé. Si es un desconocido, tienes más razones para no hacer clic, e igual te sale más a cuenta bloquearle y denunciarle a WhatsApp.

Si estás absolutamente convencido de que la dirección es correcta e inofensiva, entonces toca sobre el enlace y luego elige Abrir enlace. Recuerda, eso sí, que direcciones web con este tipo de caracteres son muy raras, así que es muy probable que se trate de algún tipo de engaño.

