Qué revisar antes de confirmar el borrador para que te salga a pagar menos o devolver más dinero en la Renta 2023

Vamos a decirte qué tres cosas es recomendable revisar antes de confirmar tu borrador para la campaña de la Renta 2023. Esta campaña ya lleva unas semanas en marcha, y ya puedes consultar tu borrador online o hacerlo desde el móvil. Al mirar el borrador, si crees que todo está bien puedes presentarlo directamente como declaración.

Sin embargo, siempre cabe la posibilidad de que este borrador no recoja todos los datos que pueden ser favorables para el resultado de tu declaración. Por eso, vamos a decirte tres cosas que conviene revisar antes de aceptar el borrador, y que quizá pueden ayudar a que te salga a pagar algo menos o a devolver un poco más.

Comprueba las deducciones que podrías tener

Una de las cosas de las que te debes asegurar es de que se te hayan aplicado todas las deducciones a las que tienes derecho. Las deducciones son conceptos por los que se reduce tu base imponible, lo que en la práctica hace que tengas que pagar menos impuestos, reduciendo si te sale a pagar o aumentando si te sale a devolver.

Existe una serie de deducciones a nivel estatal, y también hay deducciones autonómicas, por lo que conviene revisarlas todas. Estas deducciones pueden ser por los intereses de préstamos, cuotas de una ONG u organizaciones benéficas, o incluso por maternidad o por comprar coches ecológicos. Revisa todas a las que tienes derecho para asegurarte de que están incluidas.

Gastos deducibles para autónomos

Si trabajas por cuenta propia, tanto como autónomo de régimen especial como otros regimenes como el agrario, tendrás que pagar mensualmente tu cuota de la Seguridad Social. Esta cutización se va a poder desgravar como un gasto derivado de tu actividad profesional, algo que suele venir en tus datos fiscales, pero no se rellena automáticamente en el borrador.

Por lo tanto, es importante asegurarte de que estos datos están bien introducidos en tu borrador, así como otros gastos derivados de tu actividad como la compra de existencias o el alquiler del local donde trabajas. Con todo esto, harás que te salga a pagar menos dinero.

Otros datos que no aparecen automáticamente

Una de las cosas por las que siempre recomendamos revisar los datos fiscales es para asegurarte de que todos sean correctos, ya que una declaración a la que le faltan algunos de estos datos puede hacer que te multen aunque sea con un borrador generado por la agencia tributaria.

Por eso, debes intentar que no se omitan datos de los ingresos que has tenido durante el año 2023. Por ejemplo, si has cobrado prestaciones sociales como alguna ayuda, si has recibido algún premio, un ingreso derivado de criptomonedas, si has enviado o recibido mucho dinero por Bizum, e incluso debes revisar los datos de lo que cobras por tu actividad laboral, no sea que tu jefe no los haya declarado informativamente bien y no aparezcan en tus datos laborales.

En definitiva, debes comprobar que todo esté correctamente en la declaración de la renta, y no fiarte ciegamente de lo que aparece en el borrador. Cualquier omisión de un cobro importante puede llevar a que Hacienda se de cuenta, realice una inspección y te multe.

En Xataka Basics | Cómo modificar el borrador de la Renta 2023 después de haberlo presentado