Qué es MoviePass, cómo funciona y qué sabemos sobre su llegada a España.

Hoy vamos a decirte todo lo que sabemos sobre MoviePass y su llegada a España. Al servicio se le considera como "el Netflix de los cines" en Estados Unidos, y han anunciado de llegar a España, Colombia y Brasil durante el próximo año 2019. Para ello, el servicio ya está negociando con empresas locales.

Vamos a empezar explicándote qué es exactamente y cómo funciona MoviePass. Después te contaremos algunos de los problemas que ha tenido la ambición de su tarifa plana y cómo dicen haber conseguido solucionarlos, y terminaremos explicándote todo lo que sabemos sobre su llegada a España. En Xataka vamos a estar atentos a cómo evoluciona esta llegada, por lo que en un futuro actualizaremos el artículo con cualquier novedad que pudiera surgir.

Qué es MoviePass

MoviePass es un servicio de tarifa plana para el cine. Cuando te suscribes tú pagas una mensualidad periódica en este servicio, y a cambio puedes ir a ver varias películas al cine cada mes. Piensa en ello como algo parecido a Netflix, sólo que en vez de acceder a películas en streaming desde tu salón, puedes ir a verlas directamente al cine.

Su actual CEO es Mitch Lowe, co-fundador de Netflix, y aunque MoviePass se empezó a hacer fuerte tras lanzar en agosto del 2017 su tarifa plana para cines, la empresa ha estado desde su fundación en 2011 buscando diferentes fórmulas con las que atraer con ofertas y buenos precios a quienes todavía prefieren ir al cine.

A día de hoy, el precio de este servicio es de 9,95 dólares al mes en Estados Unidos, y a cambio de ello puedes ir a ver hasta tres películas cada mes. El catálogo de películas a las que se puede acceder con este servicio en los cines va rotando cada día, y los meses que cumplas tu cupo de películas vistas también podrás comprar entradas adicionales con descuentos promocionales.

Estas entradas pueden tener hasta cinco dólares de descuento en Estados Unidos, lo que quiere decir que puede ser menor dependiendo de las promociones. Los suscriptores pueden realizar todo el proceso de reserva de sus entradas a través de la web de su servicio, así como en sus aplicaciones para Android e iOS.

Según Lowe, y a pesar de la mala racha que la empresa ha pasado en estos últimos tiempos, MoviePass ha conseguido que los ingresos del mercado del cine en Estados Unidos suban. "El mercado de los cines en EE.UU. lleva 15 años bajando ininterrumpidamente entre un 1% y un 6%, según el año. Con la entrada de MoviePass ha crecido un 9%". Según ha asegurado, la razón es que ha conseguido crear un servicio "atractivo para millenials".

Cómo funciona MoviePass

Aunque hasta que no lleguen oficialmente a España no sabremos cómo funcionan aquí, pasamos a decirte cómo funciona este servicio en Estados Unidos. Entre una o dos semanas después de suscribirte, recibes en casa tu tarjeta de MoviePass, que es una tarjeta de débito con la que tendrás que comprar las entradas de las películas.

Una vez utilices la aplicación móvil del servicio para activar la tarjeta, ya puedes comprar tus entradas. Aquí ten en cuenta que no hay planes familiares, por lo que cada usuario tendrá que comprar su entrada. Las entradas no podrás comprarlas por adelantado, por lo que no te evitarás colas al comprar las entradas.

Una vez tengas la tarjeta activada, cuando te acerques a las proximidades de un cine podrás utilizar la aplicación para ver las entradas disponibles en él con tu MoviePass. Entonces, lo que te queda hacer es ir a la taquilla y comprar la entrada pagándola con la tarjeta de débito del servicio, que reconocerá el pago y no te cobrará si la película entra dentro de tu suscripción.

En cualquier caso, queda por ver a qué acuerdos llega la empresa en España, y si su funcionamiento es idéntico aquí al que se utiliza en Estados Unidos.

Una tarifa plana no exenta de problemas

La tarifa plana de MoviePass ha hecho que se hable mucho sobre ellos, pero a la empresa le ha traído varios quebraderos de cabeza. Y es que este mes de agosto se quedó literalmente sin dinero para pagar las entradas de sus clientes, por lo que tuvieron que interrumpir su actividad temporalmente.

Este servicio basa su estrategia en la recopilación de datos. Esto quiere decir que además de la suscripción mensual, gana dinero conociendo qué van a ver los espectadores y cuáles son sus hábitos, aprovechando después esa información para segmentar las promociones de las películas y obtener unas ventas más altas de entradas.

Y viendo que sus métodos no han sido suficiente como para mantener sus cuentas saneadas, su solución para evitar la quiebra ha sido anunciar una subida en sus tarifas pasando de 9,95 dólares al mes a 14,95 dólares mensuales. También han puesto un límite de tres películas, y han anunciado que las primeras películas que se estrenen en más de un millar de pantallas tendrán limitada su disponibilidad durante las dos primeras semanas salvo que haya promociones.

Tras estas medidas, Mitch Lowe ha asegurado que sus problemas financieros ya están resueltos, y que la crisis ya está superada. Además, también se ha defendido de quienes daban por muerta a MoviePass diciendo que en sus inicios Netflix también pasó por algunos problemas financieros, por lo que es evidente que quiere acabar teniendo una evolución parecida.

Es lógico que desde la empresa se quiera dar un mensaje de optimismo, por lo que sólo el tiempo dirá hasta qué punto es verdad. En cualquier caso, lo que parece es que ahora tienen la suficiente confianza como para intentar dar el salto a otros mercados.

Qué sabemos de su llegada a España

En una entrevista a la revista Cinco Días de El País, el CEO de MoviePass ha asegurado que están negociando para desembarcar en España en 2019, además de otros dos países como Brasil o Colombia. Lowe ha asegurado que estos tres países son su principal prioridad debido a las características de sus mercados.

"Estamos hablando con empresas en España, Brasil y Colombia, los tres mercados donde primero nos gustaría entrar", ha asegurado. "Este es un negocio que funciona muy bien en países donde la industria del cine está fragmentada, y creo que en España irá bien”.

Con esto se refiere a que en España actualmente hay 246 empresas dedicadas a la industria del cine, mientras que en otros países como México o Canadá hay cadenas de cine que tienen el 60 y el 90 porciento del mercado respectivamente. Por lo tanto, esta falta de una empresa líder en España y Colombia ha sido precisamente lo que ha colocado a estos países junto a Brasil en el punto de mira del servicio estadounidense.

Sobre las características de su llegada, Lowe ha dicho que actualmente están negociando con varias empresas para su llegada a España, y que trabajarán con socios “que conocen mejor el mercado local que nosotros", a quienes van a ofrecer su tecnología y todo lo que han ido aprendiendo. Aún así, el CEO de MoviePass ha asegurado que todavía es pronto para hablar de nombres propios en cuanto a las empresas con las que negocian.

Por lo tanto, de momento sólo sabemos que MoviePass tiene la intención de llegar a España en 2019. Esto quiere decir que todavía no hay una fecha concreta para saber cuándo podremos empezar a utilizarlo, y que dependiendo de las negociaciones todavía es posible que pueda haber algunos retrasos.

Cuánto costará MoviePass en España

A día de hoy y con lo poco que sabemos sobre el estado de las negociaciones y la llegada de MoviePass a España, todavía no se puede hablar de un precio aproximado. De hecho, en Estados Unidos sus precios están a punto de subir pasando de 9,95 dólares a 14,95 dólares mensuales.

Si miramos el caso de Netflix, el servicio en Estados Unidos empieza en 7,99 dólares , mientras que la tarifa más económica en España es de 7,99 euros. Esto quiere decir que se redondea al alza para que en vez de una conversión real de precios simplemente tengan la misma cifra, algo que también hemos visto en otros servicios, por lo que cabe la posibilidad que también sea el caso de MoviePass.

De ser así, la tarifa plana de cines costaría unos 14,95 euros al mes. Siempre hay que recordar que cada empresa es un mundo, y que podría ser un precio totalmente diferente. Pero de ser 15 euros por tres películas al mes, los usuarios ya se estarían ahorrando bastante dinero, ya que eso es prácticamente lo que cuestan de media dos películas.

Pero vamos, que no sabremos el precio final hasta que MoviePass no lo anuncie oficialmente, y también hay que tener en cuenta que las características de lo que se incluye a cambio de la cuota también podrían ser diferentes. Todo dependerá de los acuerdos a los que llegue con las empresas locales.

