Qué hacer si no te llegan las notificaciones de WhatsApp: problemas frecuentes y cómo arreglarlos

Vamos a decirte qué puedes hacer si no te llegan las notificaciones de WhatsApp, y si te has dado cuenta de que los mensajes no te llegan si no entras en la app. Este aplicación de mensajería no suele tener muchos problemas, pero a veces una mala configuración que hayas podido hacer sin querer o un problema puntual puede hacer que la notificación no llegue.

Nosotros, vamos a intentar explicarte cada posible problema y su solución. Vamos a intentar hacerlo de forma breve pero entendible para que no tengas problemas a la hora de comprobar la solución y si todo está bien.

Comprueba si es un problema de Internet

Aunque no tiene que ver con el hecho de que sean las notificaciones las que no te lleguen, lo primero que es conveniente hacer es comprobar si Internet funciona correctamente en tu móvil. Esto es tan sencillo como entrar en el navegador web e intentar ir a cualquier página o usar otra aplicación.

Si Internet no funciona, entonces puedes ir a los ajustes de tu móvil y revisar que el apartado WiFi está activo, que tu WiFi funciona correctamente, y que en el apartado de datos móviles la red de tu tarjeta SIM funciona correctamente. Un ajuste tonto que quizá se nos puede haber olvidado es revisar si te has dejado activado el modo avión.

Comprueba si has restringido datos de fondo

Tanto Android como iOS tienen una opción para desactivar los datos en segundo plano. Si los has desactivado, una aplicación no recibirá conexión si no está abierta y la estás usando en ese momento, algo que en las apps de mensajería hará que no te lleguen mensajes.

Para revisarlo en Android, ve a los ajustes del móvil y entra en el apartado de Aplicaciones. Despliégalas todas, y cuando lo hagas pulsa en WhatsApp. Cuando estés en la configuración de la app, pulsa en Datos móviles y WiFi, y una vez dentro comprueba que tienes activada la opción de Datos en segundo plano para que WhatsApp funcione correctamente.

Para revisarlo en el iPhone, entra en los ajustes y pulsa en WhatsApp en la lista de apps que hay abajo en la pantalla principal. Aquí dentro, comprueba que están activadas las opciones de Datos móviles y Actualizar en 2º plano.

Comprueba que WhatsApp funciona y no está caído

Puede ser mucha casualidad porque esto no pasa a menudo, pero existe la posibilidad de que WhatsApp simplemente se haya caído a nivel nacional o mundial y no funcione correctamente.

Tenemos un artículo explicándote detenidamente cómo comprobar si WhatsApp está caído. Pero te lo podemos resumir diciéndote que puedes entrar en el perfil de WhatsApp en DownDetector, que es una web que detecta por informes de los demás cuándo una app se ha caído globalmente. Si este es el caso, entonces todo funcionará bien de nuevo en pocos minutos u horas.

Comprueba que las notificaciones están activas

Si el problema está concretamente en las notificaciones, puede que las hayas desactivado sin querer. Además, puedes haber desactivado solo las notificaciones emergentes, los globos de notificaciones de la app, o todo, o sea que esta es la parte más importante de revisar.

Para revisarlo en Android, entra en los ajustes y pulsa en Notificaciones. Aquí dentro, pulsa en Ajustes de aplicaciones, en el desplegable elige ver Todas las aplicaciones, y pulsa en WhatsApp. Comprueba que el interruptor principal esté activado, y mira el resto de tipos de notificaciones por si has desactivado las de notificaciones de mensaje.

Para revisarlo en tu iPhone, entra en los ajustes y pulsa en Notificaciones. Aquí dentro, pulsa en WhatsApp en la lista de apps y comprueba que tienes activado el Permitir notificaciones. Y luego, también puedes revisar el resto de notificaciones por si has desactivado las tiras o algún tipo de notificación que eches de menos.

Comprueba si el chat está silenciado o archivado

Si solo estás teniendo el problema con un chat concreto, lo mejor es entrar a la conversación en WhatsApp y pulsar en el nombre del perfil de la otra persona arriba del todo. Esto te llevará a la configuración del chat, donde puedes mirar si hubieras silenciado la conversación para que no te lleguen notificaciones.

Además, también puedes mirar si el chat lo has archivado, porque todos los chats archivados están silenciados por defecto. En el caso de que el chat esté silenciado o archivado, tendrás que revertir esta situación para poder volver a recibir notificaciones cuando esta persona te escribe.

Comprueba si el móvil está silenciado

Y por último, otro de los motivos por los que puedes no recibir notificaciones de WhatsApp es porque tu móvil está silenciado de alguna manera. En primer lugar, puedes revisar su volumen con los botones laterales para ver si está al mínimo y por eso no suena. Y si tienes un iPhone, también puedes comprobar que no tengas activado el botón físico para silenciarlo.

También puedes revisar los modos de no molestar de tu móvil. Quizá no te llegue la notificación porque lo tienes configurado para que esté activo en la hora en la que estás, y si es así, quizá te interese añadir WhatsApp como una excepción para que te lleguen sus notificaciones.

