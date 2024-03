Qué es BypassGPT y cómo se usa para humanizar un texto y que no parezca hecho por inteligencia artificial

Vamos a explicarte qué es y cómo usar BypassGPT, un servicio para intentar humanizar el contenido que generas por inteligencia artificial. Se trata de una respuesta a todos esos servicios que sirven como detector de ChatGPT, y una fórmula para intentar burlarlos.

Quienes intentan usar la inteligencia artificial para escribir textos y hacerlos pasar por suyo, tienen un juego del gato y el ratón con las personas que quieren o necesitan descubrir si un texto es de una IA. Y en esa carrera por detectar y esconderse es donde entran este tipo de sistemas.

Qué es BypassGPT

El término Bypass GPT significa algo así como "sobrepasar GPT", en el sentido de superarlo. Es uno de los nombres que reciben algunas páginas que se dedican a humanizar el contenido generado por inteligencia artificial, y la manera de hacerlo es usando también inteligencia artificial.

En definitiva, lo que hacen estos sistemas es modificar un texto escrito por una IA para que parezca humano, para que parezca que ha sido escrito por una persona y no una serie de algoritmos. Cogen un texto y simplemente cambian algunos términos y la manera en la que están escritos.

Cuando generan textos, los sistemas de inteligencia artificial lo hacen de una manera que es reconocible por otros algoritmos entrenados para detectar cosas escritas por IA. Y estos otros sistemas intentan disimular el texto para que no sean detectados como hechos por inteligencia artificial.

Además de humanizar contenido, estos sistemas también te ayudan a eliminar errores gramaticales, de sintaxis, puntuación y ortografía de tu texto sin que estos cambios hagan que parezca escrito por una IA. También ayuda a mejorar textos y orientarlos al SEO, usando correctamente palabras clave.

Cómo usar BypassGPT

Para usar BypassGPT tienes que entrar en una de las webs que usen estos sistemas, como bypassgpt.ai/es. Una vez dentro, verás que la pantalla se divide en dos ventanas, y simplemente tienes que pegar un texto en la ventana de la izquierda y pulsar en Humanizar. El texto mejorado aparecerá en la derecha.

Cuando vayas a humanizar tu texto, tendrás varios modos de funcionamiento, pudiendo ser más rápido, más creativo o directamente mejor. Solo recuerda que estos sistemas no garantizan que tu texto no se detecte como escrito por IA, sobre todo si lo has escrito usando una, ya que los detectores también mejoran para detectar los textos mejorados.

En cualquier caso, si quieres usarlos debes saber que estos suelen ser servicios de pago, aunque no tengan tantas garantías. El precio depende de cuántas palabras quieras humanizar en cada entrada y los modos que quieras poder utilizar, y son bastante caros.