QR en tu factura de la luz: para qué sirve y cómo usarla para encontrar compañías más baratas

En muchas facturas de la luz puedes encontrarte con que hay un código QR adjunto. No en todas, pero sí que está en las de algunas comercializadoras. Hoy vamos a explicarte para qué sirve y cómo utilizar este código para poder comparar tu tarifa con las de otras comercializadoras y así saber si puedes ahorrar al cambiar de compañía.

ya te hemos explicado en Xataka Basics cómo utilizar de manera rápida y sencilla el comparador de precios de la CNMC, pero es que gracias al código QR de algunas facturas eléctricas el proceso es todavía más sencillo. Vamos a explicarte este procedimiento, porque algunos de nosotros ni siquiera nos habíamos dado cuenta de él.

Usa el código QR de tu factura

Cuando mires la factura de la luz de tu compañía eléctrica, ya sea en papel o cuando te la descargas por PDF, en algunos casos vas a encontrarte con un código QR. Este código puede estar en diferentes sitios, ya sea en un apartado de información para el consumidor, en uno de otros datos de interés, o en algún otro.

No todas las comercializadoras van a incluir este código en su factura, no es algo que tengan obligación de incluir. Por lo tanto, todo depende de tu empresa y su disposición a ser más transparente contigo. Si no ves que haya ningún QR no es porque haya habido ningún error, sino simplemente porque tu comercializadora ha decidido no incluirlo.

En el caso de que tu factura de la luz lo incluya, lo único que tienes que hacer es leer este código QR con tu móvil. En iOS solo tendrás que apuntar a él con tu cámara para que lo detecte, y en Android puedes usar Google Lens, también la cámara de tu móvil si el fabricante incluye un lector, o alguna aplicación de terceros para abrir este tipo de códigos.

Tal y como explicaron nuestros compañeros de Genbeta, cuando escaneas este código vas directamente al comparador de la CNMC con todos tus datos rellenados. Lo que hace este código, por lo tanto, es ofrecerte la información con la que rellenar el comparador con tus datos del contrato para facilitarte al máximo el proceso de comparación. Esto te lleva a una pantalla donde solo tienes que pulsar en Continuar.

Y cuando pulses en Continuar, directamente entrarás en la comparativa de tarifas en la que verás lo que tú pagas y podrás ver lo que podrías pagar con otras comercializadoras. Vamos, que te sirve en bandeja poder utilizar el comparador para encontrar una tarifa mejor y ahorrarte dinero.