Now Bar de One UI 7: qué es y cómo configurarla en tu Samsung Galaxy

Vamos a explicarte qué es la función de Now Bar que encontrarás en tu móvil Samsung cuando actualices a One UI 7. Se trata de una nueva función que aparecerá en la pantalla de bloqueo de tu móvil, y que te permitirá realizar varias acciones desde ella.

Vamos a empezar el artículo con una pequeña explicación sobre cómo es y lo que puede hacer esta función. Y luego, vamos a explicarte de forma sencilla cómo puedes configurarla a tu gusto para exprimirla al máximo.

Qué es la Now Bar de One UI

La Now Bar es una nueva herramienta implementada en One UI 7. Se trata de una barra que aparece en la parte inferior de la pantalla de bloqueo, y que te permite acceder a ciertas funciones desde ella.

Funciona como una barra donde aparecen notificaciones en tiempo real de apps que estás usando. Esto quiere decir que cuando la app esté en uso mientras tienes la pantalla bloqueada, podrás realizar ciertas acciones en ellas sin desbloquear ni abrirlas.

Vas a tener dos maneras de utilizarla. En primer lugar, cuando está en su forma normal de tamaño pequeño, podrás pulsar sobre algunas de las funciones rápidas que aparecen en ella para, por ejemplo, pasar a la siguiente canción de Spotify en el caso de que estés escuchando música.

Pero además de esto, si pulsas en ella se ampliará para mostrarte mucho más información. Además, en este modo de pantalla ampliada también aparecerán interacciones con otras aplicaciones que sean compatibles con ella. Esto último es importante, para poder usar funciones de algunas apps, sus desarrolladores tendrán que adaptarlas para poder usarse desde la barra.

Al final, es una manera práctica para acceder a funciones de las apps que más uses sin desbloquear el móvil, o por lo menos esa es la intención. La mala noticia es que todavía no hay muchas aplicaciones compatibles, o sea que habrá que esperar hasta poder aprovecharla.

Cómo configurar la Now Bar

Para configurar esta barra, ve a los ajustes de tu Samsung Galaxy con One UI 7, y entra en la sección de Pantalla de bloqueo y AOD. Dentro de esta sección, pulsa en el apartado Now Bar que te aparecerá debajo del activador del Always On Display.

Lo primero que puedes hacer es entrar en la opción de Notificaciones en tiempo real. Aquí vas a poder elegir qué aplicaciones se muestran en la barra. Vamos, que puedes activar y desactivar las apps que quieras poder controlar en la pantalla de bloqueo mientras están funcionando.

Las opciones de esta barra también te permiten activar la función de Now brief para obtener resúmenes con contenidos y acciones sugeridas durante el día, relacionadas con estas apps.

En Xataka Basics | Calendario de actualizaciones de One UI 7 para 2025: qué móviles de Samsung actualizan y cuándo