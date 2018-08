Novedades Android Pie: los nueve cambios más importantes de Android 9.0

La versión final de Android 9.0 ya está aquí y finalmente sabemos que la letra P viene de Pie, o tarta, pastel o empanada, según el contexto. Por ahora solo los teléfonos Pixel y Essential Phone pueden instalarlo, pero antes o después acabará llegando a las masas. Hoy repasaremos las novedades de Android Pie.

En Android Pie hay muchos cambios bajo el capó que los usuarios normales no notarán demasiado pero están ahí para mejorar el rendimiento o proteger la privacidad de los usuarios. Sin embargo, no faltan las novedades visibles, con nuevas funciones, cambios y mejoras que hacen el sistema operativo móvil un poco mejor versión tras versión.

Bienestar digital

Google llama "bienestar digital de Android", o Digital Wellbeing, a una serie de medidas cuyo objetivo es reducir la dependencia de nuestros móviles. Aunque es una novedad de Android Pie, no está todavía listo del todo sino que para probarlo necesitas apuntarte aquí.

Entre las medidas se encuentra un panel que muestra un resumen sobre qué apps usas más, con la posibilidad de limitar el tiempo máximo de una app. Otra medida es Wind Down, que una vez activado pone la pantalla en blanco y negro durante la noche para reducir tu interés e intentar que reduzcas el uso de móvil antes de irte a dormir.

Batería y brillo inteligente

Android Pie incluye varias novedades en las que la inteligencia artificial en tu beneficio. Probablemente la más importante es la Batería Adaptativa, por la cual tu teléfono "aprende" como usas tus apps para priorizar los recursos que más necesitas y potencialmente ahorrar tu preciada batería. La mejora se estima en torno a un 30% en el mejor de los casos

Esta inteligencia artificial se aplica al brillo de la pantalla. Android aprenderá de tus rutinas y ajustará el brillo de la pantalla anticipándose a tus necesidades, después de aprender qué nivel de brillo usas normalmente en distintas situaciones.

App actions

La inteligencia artificial se aplica también para intentar predecir qué aplicaciones querrás abrir en determinadas ocasiones. No solo te sugiere aplicaciones, sino acciones dentro de dichas aplicaciones (por ejemplo, llamar a Mamá o direcciones para volver a casa).

Estas acciones se sugieren en la parte superior del lanzador de Android y van variando a lo largo del día según el contexto. Por ejemplo, si siempre llamas a tu madre a la misma hora, a esa hora se te sugerirá esa acción. O si haces ejercicio por la mañana se te sugerirá empezar a recordar tu sesión o reproducir música.

Slices

Algo parecido al anterior está presente también en el buscador del móvil. En este caso, se trata de pequeñas porciones de una aplicación (de ahí el nombre, en inglés) que se muestran en los resultados de búsqueda y más adelante también en el Asistente de Google.

La idea es que el buscador no solo te muestre información, sino que incluya porciones de aplicaciones con acciones concretas, siempre relacionadas con la búsqueda que has hecho. Por ejemplo, si buscas la dirección de un lugar, se podrían incluir fragmentos de una app de mapas indicándote la distancia o ruta.

Navegación por gestos

Android Pie incluye un nuevo tipo de navegación basada por gestos que en muchos casos reemplazan a los previos tres botones disponibles en la mayoría de móviles.

Android 9 introduces a new system navigation that we've been working on for more than a year. The new design helps make Android's multitasking more approachable and makes discovering apps much easier. You can swipe up from anywhere to see full-screen previews of recently used apps and simply tap to jump back into one of them.

Mejor selector de texto inteligente

Google lleva tiempo mejorando el selector de texto de Android con funciones inteligentes, y éstas van un paso más allá en Android Pie. Así, después de que selecciones un texto en cualquier aplicación, el menú contextual que se muestra es más inteligente, mostrándote acciones relacionadas con el texto.

Por ejemplo, cuando seleccionas un número de teléfono, se te sugiere hacer una llamada, mientras que los enlaces a canciones de Spotify te sugiere abrirlos con la app. Estos cambiso se completan con un efecto de lupa al seleccionar texto con el que será más fácil hacer selecciones con precisión.

Soporte para "notch"

El "notch", o esa pestaña incluída en mitad de la pantalla que contiene la cámara y otros sensores ha invadido Android, y Android Pie está preparado para ello. En la mayoría de los casos las aplicaciones no necesitarán cambios para soportar este tipo de pantallas, pero en otras -especialmente aquellas a pantalla completa- Android Pie proporciona herramientas a los desarrolladores para que el notch no tape ningún contenido vital de la aplicación

Mejoras en las notificaciones

Las notificaciones de Android tienen también su ración de novedades, si bien no son unos cambios tan pronunciados como en casos anteriores. Se añade un nuevo estilo para las notificaciones de aplicaciones de mensajería que muestra fotos, stickers directamente en la notificación.

Este tipo de aplicaciones podrán usar también fácilmente Smart Replies, o respuestas automáticas. Estas respuestas son sugerencias basadas en el texto que has recibido y que puedes enviar con un toque, sin necesidad de escribir nada.

Mejoras de seguridad y rendimiento

Por supuesto, la nueva versión de Android incluye muchos cambios "invisibles" cuyo objetivo es hacer el sistema operativo más robusto, fiable y seguro. Se han introducido varios cambios y restricciones sobre lo que una aplicación puede hacer en segundo plano (es decir, cuando no la estás usando) y un método más sencillo para que los desarrolladores usen la identificación biométrica, es decir, con huella dactilar. Al igual que en Google Chrome, Android Pie apuesta por el tráfico cifrado mediante HTTPS en lugar del HTTP sin cifrado.

En cuanto al rendimiento, se espera que los cambios internos y optimizaciones supongan un inicio más rápido de algunas aplicaciones y una reducción de la cantidad de memoria que necesitan para funcionar.

