Móviles sin WhatsApp de febrero 2025: nuevos requisitos mínimos y modelos que dejan de poder usarlo

Vamos a decirte qué móviles que van a dejar de poder usar WhatsApp a partir de febrero del 2025. Porque cada poco tiempo, la aplicación actualiza sus requisitos móviles, y todos los dispositivos que dejan de cumplir con ellos van a dejar de recibir actualizaciones.

Esto no te debe preocupar demasiado, porque los requisitos solo dejarán fuera a los móviles con muchos años de antigüedad, esos que muy pocas personas estarán usando ya. Todo esto te lo vamos a aclarar para que lo tengas claro.

Cuándo se quedan los móviles sin WhatsApp

Todas las aplicaciones tienen una serie de requisitos mínimos para funcionar, unos requisitos que van evolucionando según evoluciona la priopia app. Con ellos, tanto WhatsApp como el resto de aplicaciones se aseguran que los móviles tienen unos componentes internos lo suficientemente potentes como para funcionar correctamente.

Y claro, según van llegando nuevas funciones que requieren mejores procesadores o más cantidad de RAM, los requisitos también suben para asegurarse de ofrecer una experiencia correcta. Por eso, WhatsApp actualiza sus especificaciones mínimas cada año, lo que hace que algunos móviles dejen de poder usarla al no recibir más actualizaciones.

Para hacer esta evolución de requisitos mínimos más sencilla, WhatsApp hace que poder usarlo dependa de la versión del sistema operativo que use tu teléfono. Por eso, si tu móvil tiene una versión de Android o de iOS inferior a determinado número, deja de poder usar WhatsApp.

Esto no es un problema, porque estamos hablando de versiones que tienen más de 6 años de antigüedad, por lo que lo normal es que ya no tengas ningún móvil que uses diariamente con ellas. Por lo tanto, no es algo que deba preocuparte demasiado, aunque nosotros te informamos de ello por si tuvieras por casa algún viejo móvil que aún uses, para que no te pille por sorpresa.

Qué móviles se quedan sin WhatsApp

Tal y como podemos leer en la web de soporte de WhatsApp, la aplicación de mensajería dejará de funcionar en móviles Android con sistema operativo anterior a 5.0. Esto quiere decir que solo en el caso de que tu móvil tenga Android 5.0 o versiones más nuevas podrás usar la app, mientras que con las anteriores no.

WhatsApp también deja de funcionar en iPhones con versiones inferiores a iOS 12, por lo que si tienes un iPhone especialmente antiguo tampoco podrás seguir utilizando esta aplicación. Ojo aquí, porque los requisitos mínimos de los iPhone cambiarán de nuevo en mayo, y dejarás de poder usarlo en los móviles con versiones anteriores a iOS 15.1.

Además de esto, WhatsApp ya no es compatible con KaiOS, por lo que cualquier dispositivo con cualquier versión de este sistema operativo también va a dejar de funcionar.

La lista negra de modelos de móvil que dejan de poder usar WhatsApp también ha sido actualizada. Estos son los dispositivos que dejarán de poder usar la aplicación:

Samsung : Samsung Galaxy Core, Galaxy Trend Lite, Galaxy Ace 2, Galaxy S3 Mini, Galaxy Trend II y Galaxy X Cover 2.

: Samsung Galaxy Core, Galaxy Trend Lite, Galaxy Ace 2, Galaxy S3 Mini, Galaxy Trend II y Galaxy X Cover 2. Apple : iPhone 3G y 3GS, iPhone 4 y 4S, iPhone 5 y 5C, iPhone 6S, SE y 6S Plus.

: iPhone 3G y 3GS, iPhone 4 y 4S, iPhone 5 y 5C, iPhone 6S, SE y 6S Plus. Huawei : Ascend Mate, Ascend G740 y Ascend D2.

: Ascend Mate, Ascend G740 y Ascend D2. LG : Optimus L3 II Dual, Optimus L5 II, Optimus F5, Optimus L3 II y Optimus L7 II.

: Optimus L3 II Dual, Optimus L5 II, Optimus F5, Optimus L3 II y Optimus L7 II. Motorola: Moto G (1.ª generación), Droid Razr HD, Moto E (1.ª generación).

Por qué no es un problema alarmante

Android 5.0 fue lanzado en 2014. Esto quiere decir que WhatsApp dejará de funcionar en móviles que tienen unos 10 años. Y teniendo en cuenta que un móvil empieza a considerarse ya muy viejo y obsoleto a los 4 o 5 años, es muy poco probable que haya muchos dispositivos que tengan versiones inferiores a Android 5.

Por eso, este es un problema muy poco alarmante, porque realmente no va a afectar casi a nadie. Lo mismo pasa con iOS y con el resto de sistemas operativos, son versiones muy antiguas, y los móviles que dejaron de poder usarlos tendrán seguramente más de 8 años.

