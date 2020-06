Listas de Twitter: qué son y cómo configurarlas en la web y en el móvil

Hoy vamos a hablarte en profundidad sobre qué son las listas de Twitter, explicándote para qué puedes utilizarlas y los tipos de ellas que hay. Se trata de una característica que lleva tiempo estando disponible en la red social, pero que poco a poco va ganando flexibilidad con sus opciones de personalización.

También te vamos a explicar paso a paso cómo crear tus propias listas en Twitter, de forma que puedas hacer las que necesites y personalizarlas a tu gusto. Te enseñaremos a hacerlo tanto en la versión web de la red social como en su versión móvil.

Qué son las listas de Twitter

Las listas de Twitter son un método con el que puedes crearte una portada diferente con sólo determinadas páginas. En la portada principal de Twitter vas a ver siempre las publicaciones de todas las personas a las que sigues, pero como alternativa, también puedes crear una lista curada de las publicaciones de sólo determinadas personas.

Vas a poder crear todas las listas que quieras, y en ellas podrás incluir tanto a los perfiles a los que sigues como a los que no sigues en Twitter. De esta manera, si hay contenidos de algunas personas que te interesan, pero no quieres hacerle Follow a esas cuentas, puedes ponerlas en una lista para sólo ver el contenido cuando las consultas y que no aparezca en tu feed o muro principal.

Las listas pueden ser públicas o privadas. Esto quiere decir que si son públicas, cualquier otro usuario de Twitter que visite tu perfil podrá ver estas listas y ver a quienes tienes dentro de ellas, independientemente de que este usuario y tú os sigáis o no. Además, en las listas públicas la persona a la que metas recibirá una notificación indicándole que está en tu lista pública y el nombre de la lista. Las listas privadas, en cambio, sólo tú las puedes ver y nadie es notificado.

Las listas llevan mucho tiempo estando disponibles en Twitter, pero la red social ha seguido mejorándolas, y puedes crear fondos de portada e iconos particulares para diferenciarlas las unas de las otras. Todo sea para que puedas identificarlas de un solo vistazo entre las demás, razón por la que también puedes destacar algunas para que te aparezcan arriba del todo, siendo más accesibles en el caso de que tengas muchas listas.

El cómo utilizarlas ya depende de ti, tienes total libertad para organizarlas por preferencias o temáticas. Puedes ponerles el nombre que quieras, y cuando son públicas otras personas también podrán seguirlas, ya las encuentren en tu perfil o compartas la dirección de la lista con estas personas.

Cómo crear tus listas en la web de Twitter

Para crear una lista en la web de Twitter, lo primero que tienes que hacer es entrar e identificarte con tu cuenta. Una vez lo hayas hecho, pulsa sobre la sección Listas (1) que verás en la columna de la izquierda. Cuando lo hagas irás a una pantalla en la que verás las listas que tengas creadas, y para crear una nueva pulsa en el botón de Crear una lista (2).

Se abrirá una ventana con las opciones de creación de tu lista. Arriba del todo, si pulsas en el icono de la cámara podrás subir una imagen para crear la cabecera y el avatar de la lista, en ambos casos utilizando la misma imagen. Más abajo tendrás que ponerle un nombre a la lista, y también una descripción.

También puedes decidir si definir la lista como privada o dejarla como pública. Como te hemos explicado un poco más arriba, si la lista es pública el resto de personas podrán verla y seguirla, y quienes añadas a la lista recibirán una notificación informándoles de ello. Si es una lista privada, sólo tú podrás verla, y quienes metas en ella no serán notificados de que les añadiste a determinada lista.

Una vez hayas configurado la lista a tu gusto, lo que tienes que hacer a continuación es pulsar en el botón Siguiente para confirmar todo lo que has establecido y crear definitivamente la lista.

Se habrá creado ya tu lista, pero en la ventana del proceso se te llevará a una última pantalla en la que puedes buscar y agregar las primeras cuentas a tu lista. La pantalla tendrá dos pestañas, una de Miembros para ver las cuentas añadidas y eliminar las que quieras, y otra de Sugerido para ver cuentas que te puedan interesar o buscar cuentas concretas.

También vas a poder seguir agregando nuevas cuentas a tus listas en cualquier momento. Para ello, sólo tendrás que entrar en el perfil que quieras, desplegar las opciones con el botón de tres puntos que sale en su perfil, y elegir la opción de Agregar a/eliminar de listas para que te salga un menú con tus listas para agregarlos.

Por último, también has de saber que cuando vayas a tu sección de listas, a la derecha de cada una tendrás el icono de un clip. Con este icono, podrás fijar algunas de tus listas. De esta manera, si tienes muchas, las fijadas te aparecerán siempre arriba del todo para que sean las más accesibles. Puedes hacer esto para hacer más visibles tus listas más importantes, esas que visitas más a menudo para ver su contenido.

Y ahora, sólo tienes que entrar en tu sección de listas y pulsar sobre la que quieras. Al entrar a ella, verás un feed con todas las publicaciones de las cuentas que hayas añadido. También tendrás un botón de Editar lista por si quieres hacer algún cambio en su nombre o en las cuentas que forman parte de ella.

Cómo crear tus listas en Twitter móvil

Para crear una lista en la app móvil de Twitter, lo primero que tienes que hacer es entrar e identificarte con tu cuenta. Una vez lo hayas hecho, abre el menú lateral, y en él pulsa sobre la opción Listas para acceder a la sección.

Entrarás en la sección de listas, donde puedes ver esas que tengas creadas. En ella, puedes pulsar en el botón de crear una nueva lista que tendrás abajo a la derecha, tanto en Android como en iOS. Tiene el icono de una página escrita con un símbolo de suma.

Irás a la pantalla en la que verás las opciones de creación de tu lista. Arriba del todo, si pulsas en el icono de la cámara podrás subir una imagen para crear la cabecera y el avatar de la lista, en ambos casos utilizando la misma imagen. Más abajo tendrás que ponerle un nombre a la lista, y también una descripción.

También puedes decidir si definir la lista como privada o dejarla como pública. Como te hemos explicado un poco más arriba, si la lista es pública el resto de personas podrán verla y seguirla, y quienes añadas a la lista recibirán una notificación informándoles de ello. Si es una lista privada, sólo tú podrás verla, y quienes metas en ella no serán notificados de que les añadiste a determinada lista.

A diferencia de la versión web, cuando terminas de configurar la lista no vas a ir a ninguna pantalla para agregar cuentas en la app de Twitter. Vas directamente a la vista de la lista, la misma a la que irás cuando pulses en el nombre de tu lista dentro de la sección de listas, y donde aparecerán las publicaciones de las cuentas que hayas agregado.

Para agregar cuentas a tus listas en el móvil, tendrás que ir a sus perfiles y darle a la opción de Añadir a la lista que aparece cuando pulsas en el botón de opciones del perfil. Esto te llevará a una ventana en al que podrás decidir a qué lista quieres agregar la cuenta.

Por último, también has de saber que cuando vayas a tu sección de listas, a la derecha de cada una tendrás el icono de un clip. Con este icono, podrás fijar algunas de tus listas. De esta manera, si tienes muchas, las fijadas te aparecerán siempre arriba del todo para que sean las más accesibles. Puedes hacer esto para hacer más visibles tus listas más importantes, esas que visitas más a menudo para ver su contenido.