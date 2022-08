Limpia Android Auto: cómo quitar las aplicaciones que no quieres tener instaladas

Vamos a explicarte cómo limpiar a fondo Android Auto, eliminando de su interfaz las aplicaciones que no quieras que aparezcan. Cuando usas Android Auto conectando tu móvil al coche, este sistema operativo aparece en tu teléfono como una aplicación. En ella, Auto obtendrá algunas de las apps de tu móvil para mostrarlas en el coche.

Sin embargo, también hay un sistema para evitar que determinadas aplicaciones aparezcan sin tener que tocar nada de las que ya tienes instaladas en el móvil. Esto es algo que debes hacer desde la configuración de Android Auto en el móvil, y es bastante más sencillo de lo que parece.

Elimina apps de Android Auto

Lo primero que tienes que hacer es entrar en la configuración de Android Auto en tu móvil. Una vez estás dentro, pulsa en la opción Personalizar menú de apps del apartado General que aparecerá bastante al principio.

Esto te llevará a una pantalla en la que verás una lista con todas las aplicaciones que aparecerán en la pantalla de tu coche cuando uses Android Auto. En esta lista, solo tienes que desmarcar las aplicaciones que no quieres que aparezcan. Aquí, recuerda que las apps de salir, ajuste, Google Maps y teléfono no se podrán quitar, pero sí las demás.

Las aplicaciones desmarcadas se moverán a la parte inferior de la lista, de forma que si te arrepientes podrás volver a activarlas de forma sencilla. Desactivar las aplicaciones no las quitará de tu móvil, solo hará que no se muestren en Android Auto.

Por último, debes saber que también puedes reordenar las aplicaciones para decidir cuáles aparecen primero. Para eso, tendrás que mantener el dedo pulsado sobre los seis puntos que hay a la izquierda de su móvil, y deslizarlas hacia arriba o hacia abajo.