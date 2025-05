El internet del móvil va mal: qué puedes hacer cuando parece que no tienes conexión

Estás intentando navegar por Internet o usar una aplicación en el móvil y parece que Internet no te va bien. Simplemente no te carga, es como si tu conexión de datos no funcionase. Como esto es algo que a todos nos ha pasado y nos seguirá pasando, vamos a darte varios consejos para saber qué hacer y cómo actuar para solucionarlo.

Vamos a darte la lista de consejos de una manera progresiva, empezando de los más básicos, rápidos y sencillos para ir subiendo luego a comprobaciones un poco más complejas. La idea es que puedas ir haciendo estas ideas una detrás de otra hasta dar con la solución.

Comprueba si es todo Internet o solo una app

Lo primero que tienes que hacer si detectas que parece que Internet no va es comprobar si el fallo es general o de la app que estás usando. Porque puede que solo sea un error interno de la aplicación, mientras que el resto de ellas y la conexión general de tu móvil sí que funcionan correctamente.

Para hacer esto, cuando veas que una app no te está cargando simplemente puedes abrir otra o abrir el navegador y cargar una página web. Así, si en las demás aplicaciones también pareces tener el mismo problema, ya puedes saber que es algo general y no un problema puntual de una app concreta.

Mira si has apagado datos por error

No es común, pero hay veces en las que podemos desactivar los datos de tu móvil por error. Porque hoy en día el botón para activar o desactivar datos puede estar en los ajustes rápidos del dispositivo, y tocándolos sin querer cuando quieres cambiar otro ajuste o mientras tienes el móvil en el bolsillo puede hacer que los desactives sin date cuenta. Por eso, revisa en los ajustes rápidos si los datos están activados o no.

Reinicia la cobertura móvil

Si el problema es de todo Internet, otra de las cosas que puedes probar es apagar la conexión y volver a conectarlo de nuevo a Internet. Una de las maneras para hacer esto es activando el modo avión durante unos segundos, y luego volviéndolo a desactivar para que tu dispositivo se reconecte.

También puedes entrar en la configuración de red o datos móviles de tu móvil. En ella, tanto en Android como en iOS tendrás la opción de desactivarla, y luego solo tendrás que volver a conectar los datos móviles para que se vuelva a reconectar.

Si estás usando una red WiFi, entonces desconéctala y ve a los datos móviles. Así también podrás saber si es un problema de tu conexión WiFi, de tu móvil conectado a ella, o algo más general.

Ten cuidado con el roaming

También puedes revisar el apartado de la conexión en itinerancia o roaming. Lo normal es tenerlo desactivado para evitar cargos extra, pero hay casos en los que algunas operadoras móviles virtuales o OMV pueden necesitar que lo tengas activado.

Comprobar esto es sencillo. Simplemente ve a la configuración de tu móvil, en los ajustes de Red móvil o Redes e Internet, y activa la opción de itinerancia si la tenías desactivada. En el caso de que eso solucione el problema, ya has dado con la solución, y si sigues sin Internet habrás descartado esto, y lo mejor es que vuelvas a desactivarla.

Reinicia el móvil

Aunque puede dar pereza, reiniciar el móvil siempre ayuda a solucionar problemas puntuales y errores en tu dispositivo. Y en el caso de que el fallo de conexión se deba a uno de estos problemas, pues entonces es posible que apagándolo, dejándolo apagado un par de minutos o cinco, y volviéndolo a encender se solucione.

Comprueba tu tarjeta SIM

Es muy poco probable, pero también merece la pena que compruebes si tu tarjeta SIM está bien introducida, y que un golpe o movimiento brusco no la haya descolocado por dentro.

Para hacer esto, simplemente apaga el móvil y extrae la bandeja donde está colocada la tarjeta SIM. Cuando lo hagas, comprueba que esté bien colocada o recolócala, y luego vuelve a introducirla en su sitio.

Puede ser cosa de la cobertura

Llegamos ahora al punto más importante, el de la cobertura. Si Internet ha dejado de irte cuando has cambiado de sitio, es posible que la cobertura quizá no llegue a donde estés ahora. Esto puede provocar que no tengas Internet o que tengas pero que te vaya muy lento.

La cobertura la puedes mirar en las barritas que aparecen en la barra de estado de tu móvil, arriba del todo. Cuantas más barras haya, más cobertura tienes, y si tienes solo una o ninguna entonces es porque no te llega bien.

Que no te llegue puede deberse al área geográfica donde estés, pero también puede ser que el sitio tenga mala cobertura siendo un parking o estando en el interior de una gran oficina con muchos elementos que no dejen pasar la línea. En el caso de que sea esto último, intenta ir a una zona más cercana del exterior y el aire libre.

Si quieres saber si la zona donde estás es una zona sin señal, tienes algunos mapas de cobertura a los que puedes recurrir, que te dicen la intensidad y las operadoras que llevan señal ahi. También tienes algunos mapas optimizados para el móvil, donde puedes ver las coberturas que llegan a cada parte del país.

Consulta con tu operadora

Vale, no tienes Internet. Has hecho lo básico pero sigues sin conexión. Lo próximo es mirar en redes sociales el perfil de tu operadora por si estuvieran informando de una incidencia puntual. También puedes buscar el nombre de tu operadora y ver la conversación en torno a ella, por si otras personas estuvieran teniendo problemas también. Si es así, posiblemente sea un error puntual de los que suelen pasar de vez en cuando.

Pero si no encuentras una solución y el error persiste, puedes llamar directamente a tu operadora para que ellos hagan las comprobaciones pertinentes y, de ser posible, que solucionen el error o te den asistencia.

Mira la configuración APN

La configuración APN o Access Point Name (nombre de punto de acceso) es la configuración de tu móvil para acceder a Internet. Este es un elemento que suele configurarse solo en el momento en el que metes la tarjeta SIM en el móvil, pero hay casos en los que quizá no pase.

Para ir a los ajustes de la APN, en Android ve a Redes e Internet, luego pulsa en Red móvil y entra en Nombres de puntos de acceso. En el iPhone entra en Datos móviles, y luego pulsa en Red de datos móviles. Irás a una pantalla donde puedes restablecer los ajustes del punto de acceso, algo que normalmente soluciona el problema. Y si no funciona, puedes configurarlo a mano con los datos que te de tu operador para ello si no se hace de forma automática.

