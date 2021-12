Instagram BestNine 2021: cómo crear una imagen con tus 9 publicaciones más gustadas del año

Vamos a explicarte cómo crear una imagen con tus 9 publicaciones más gustadas de 2021 en Instagram, que son esas en las que has recibido más "Me Gusta". Es la típica imagen de Best Nine o Top9, en la que cada final de año vas a poder recapitular y hacer el resumen de tus mejores momentos.

Existen varias alternativas para poder realizar esta acción, pero nosotros vamos a utilizar la que más nos ha convencido, que es por web. Te vamos a explicar el proceso paso a paso, tanto el de la creación de la imagen como el de luego revocar los permisos para que el servicio deje de acceder a tus datos de Instagram tras terminar.

Primero, un aviso de seguridad

Existen varios proyectos con los que puedes crear tus composiciones con las mejores fotos de 2021 en tu perfil de Instagram. Todas estas páginas viven de las últimas semanas de cada año, por lo que vas a encontrar muchísima publicidad o se te va a pedir que instales las aplicaciones o les des acceso a tu red social, obteniendo acceso a tus datos.

Esto quiere decir que si vas a utilizar páginas web como la que te vamos a mencionar aquí para crear tu composición de 9 imágenes, debes tener cuidado con los falsos botones generados por sistemas de publicidad, ya que puedes encontrarte con botones de Siguiente u otras funciones que son realmente anuncios.

Hay otros casos en los que también podrás utilizar aplicaciones para acceder a tu cuenta de Instagram desde ella y recopilar los datos necesarios para generar las imágenes. Aquí, solo recordar que vas a necesitar darles acceso a todos tus datos para poder revisar todas tus publicaciones y verificar cuáles tienen más Me Gusta.

Estas aplicaciones son peligrosas en el sentido de que tú les das acceso a tu cuenta, y aunque solo las uses una vez seguirán accediendo a tus datos. Por eso, al final del artículo también te diremos cómo desvincularlas de tu cuenta de Instagram para que no puedan seguir accediendo a tus datos.

Cómo crear tu Best Nine

Nosotros vamos a utilizar una aplicación móvil, porque las versiones web suelen dar más problemas y muchas veces están caídas. Tienes muchas alternativas, pero vamos a usar la aplicación de BestNine.co. Si entras en la web verás enlaces para bajarla en Android o iOS.

En la aplicación, verás un menú en el que vas a elegir qué quieres hacer. Aquí, para hacer el recopilatorio de 2021 y pulsar en Seguir. Si quisieras, también puedes hacer recopilatorios de otros años, el de todo el tiempo que lleve tu cuenta activa, o de un rango personalizado.

Irás a la pantalla donde elegir a qué cuenta quieres hacerle el Best Nine. Aquí, escribe tu nombre de usuario y pulsa en el botón Crear para iniciar el proceso de para acceder a la cuenta y crear la composición.

En los siguientes dos pasos, primero tendrás que iniciar sesión en la cuenta que hayas indicado, con el nombre y contraseña. Luego, tendrás que configurar los permisos. Vas a tener que darles los permisos opcionales de acceso a todo el contenido, ya que si no, la aplicación no podrá funcionar. Por lo tanto, déjalo todo seleccionado y pulsa en Permitir.

Durante el proceso vas a encontrarte varias pantallas de publicidad, o avisos para que pagues para eliminar anuncios. Aquí, busca siempre el botón X para cerrar las ventanas de publicidad y seguir con el proceso de creación.

A continuación, irás a la pantalla donde vas a ver tu composición de 9 fotos creada. Es una composición dinámica, y puedes cambiar de orden las fotos arrastrándolas, y pulsar en ellas para sustituirla por otras. Abajo tendrás la opción para quitar el título o mostrar fotos completas. También podrás personalizar el marco, pero esta es una opción de pago.

Una vez tengas la composición como te guste, baja hacia abajo y pulsa en el botón de Guardar o compartir. Podrás elegir entre la opción de guardar las fotos en la memoria de tu móvil, o compartirlas como publicación o historia en Instagram.

Al terminar, elimina los permisos de la app

Al terminar te recomiendo revocarle el permiso de acceder a tu Instagram a la aplicación, ya que vincula su servicio por la web, con lo que seguirá recopilando datos aunque la desinstales. Para eso, tienes que entrar en los ajustes de seguridad de Instagram, y pulsar en la opción de Aplicaciones y sitios web. Aquí, en aplicaciones Activas, verás la aplicación de Best Nine, y tienes que pulsar en el botón de Eliminar para desvincularla y que deje de acceder a tus datos de Instagram.