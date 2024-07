Iconos grises de apps en Android Auto: qué son y qué significan

Vamos a explicarte por qué algunas apps tienen iconos en color gris en Android Auto después de una de las dos últimas actualizaciones. Se trata de algo de lo que te hemos hablado en nuestros artículos de actualizaciones de Android Auto, pero si no los has leído y te has encontrado de repente con estos iconos, vamos a explicártelo.

Se trata de una de las últimas novedades de este sistema operativo pensado para usarse en la consola de tu coche. Lo vas a tener en el móvil integrado en el sistema operativo, y luego al conectarlo al coche podrás usarlo directamente en su pantalla.

Qué significa que un icono esté gris

Cuando entras en el panel donde ves todas las aplicaciones de Android Auto, verás que hay algunas que cambian y a veces se ponen en blanco y negro, como en un color gris. Este color aparecerá sobre todo cuando tienes el coche en marcha.

Los iconos de este color significan que no puedes usar la aplicación, que está restringida mientras tengas el coche en marcha. Por lo tanto, mientras el icono de estas aplicaciones esté de este color no podrás usarlas.

Se trata de una medida de seguridad para evitar distracciones mientras conduces, y también para evitar accidentes. Es por tu propia seguridad. Y además de esto, mientras el coche está en marcha tampoco puedes usar el teclado en la pantalla, solo comandos de voz.

Anteriormente, estas aplicaciones que no podían usarse mientras estás conduciendo para no despistarte con ellas se marcaban con una P en el icono. Sin embargo, después de las últimas actualizaciones la manera de mostrarlas ha cambiado.

Estas apps solo las puedes usar con el coche apagado, cuando no estás conduciendo y no hay problemas para que dirijas tu atención hacia ellas. Si intentas usarlas mientras conduces al pulsar en su icono gris, aparecerá el texto "No disponible mientras conduces".

En Xataka Basics | Cómo personalizar el menú de apps de Android Auto para tener tus favoritas a mano