Huelga Renfe: cómo saber si tu tren está afectado

Vamos a decirte cómo sabe si tu tren se verá afectado por la huelga de Renfe, que ha sido convocada los días 24 y 30 de noviembre y 1, 4 y 5 de diciembre, coincidiendo estos con el puente de la Constitución. Esta huelga ha sido convocada como protesta al traspaso de Rodalies a la Generalitat de Cataluña.

Se espera que como consecuencia de los paros, Renfe cancele 1.548 trenes de AVE, media y larga distancia, además de 990 trayectos de cercanías en los que habrá retrasos y menos trenes. Si tienes pensado viajar, vamos a decirte cómo puedes saber si tu tren está afectado.

Cómo saber si tu tren está afectado

Si vas a viajar en AVE, media y larga distancia, hay más de 1.500 posibles trenes cancelados. Como puedes imaginarte, es muy difícil mostrarte la lista completa de los trenes que no circularán.

Sin embargo, la clave está en los servicios mínimos. Renfe ha publicado una lista de todos los trenes que SÍ circularán por los servicios mínimos. La lista la vas a encontrar en este archivo PDF, a partir de la página 23.

Aquí, la mecánica es muy simple, si tu tren aparece en la lista es porque no se ha cancelado, y si tu tren no aparece en la lista entonces será porque no circula. Es una lista bastante larga.

La mejor manea de proceder aquí mirar el número de tu tren en el billete que tengas comprado. Entonces, en el navegador o en el PDF descargado, usar el buscador para encontrar ese tren. Una vez hayas encontrado el tren, simplemente mira entre las coincidencias si está tu trayecto en el día y la hora que aparecen en tu billete.

En cuanto a los cercanías, no hay trenes concretos que se haya calculado que circulen o no. Aquí, simplemente debes saber que en hora punta circulará el 75% de los trenes, siendo la hora punta de 6:00 a 9:00, de 14:00 a 16:00 y de 18:30 a 20:30 horas. En el resto de la jornada de huelga, circularán el 50% de los trenes.

