Filtración de Steam: qué se ha filtrado exactamente y hasta qué punto debes preocuparte

Vamos a explicarte lo que sabemos sobre la filtración de Steam, en la que una gran cantidad de mensajes han sido expuestos a la red. Pensar en que haya una filtración masiva de la plataformas de juegos más popular puede dar miedo, aunque ya verás que no parece haber mucho de lo que preocuparse hasta el momento.

Vamos a empezar el artículo diciéndote qué se ha filtrado realmente en Steam, para que no te alarmes cuando veas que no es tan grave. Después, para que quede todo claro explicaremos hasta qué punto es o no es preocupante lo que se ha filtrado.

Qué es lo que se ha filtrado

Tal y como han explicado desde Valve, lo que se han filtrado son mensajes de texto. Concretamente, se han enviado viejos mensajes de texto de los que se te envían como confirmación de dos pasos. Esto es lo que han dicho exactamente:

"Los mensajes de texto antiguos no pueden utilizarse para comprometer la seguridad de tu cuenta de Steam, y cada vez que se utiliza un código recibido por SMS para cambiar el correo electrónico o la contraseña de tu cuenta, recibes una confirmación por correo electrónico o mediante mensajes seguros de Steam."

Cuando inicias sesión en Steam, se te envía un SMS con un código de verificación, y estos son los mensajes que se han filtrado. Son también códigos que se te envían cuando vas a cambiar la contraseña o el correo electrónico de tu cuenta.

En su comunicado, Valve también dice que tras examinar la muestra de la filtración han determinado que no se debió a una vulneración de los sistemas de Steam. Esto quiere decir que no han hackeado su sistema de seguridad, por lo que los datos privados de los usuarios no se han visto afectados. También han dicho lo siguiente:

"Seguimos investigando el origen de la filtración, que se ve agravada por el hecho de que los mensajes SMS no están cifrados durante su transmisión y pasan por varios proveedores antes de llegar a tu teléfono."

Con esto, Valve explica que los SMS con los códigos que se te envían no van cifrados, y que pasan por muchos proveedores hasta llegar a tu teléfono. Por lo tanto, parece que la vulnerabilidad no está en Valve sino en uno de estos proveedores, o sea que simplemente se ha accedido al historial de mensajes de alguno de los intermediarios que los llevan hasta tu teléfono.

Hasta qué punto es preocupante

En principio, con lo que sabemos no hay ningún peligro para tu cuenta de Steam tras esta filtración. Ten en cuenta que los códigos que se envían por SMS caducan a los 15 minutos, por lo que aunque se hayan filtrado nadie va a poder hacer nada con ellos.

Según Steam, tampoco se han filtrado tus datos personales, ni tu teléfono ni tu correo ni los datos de tu cuenta, por lo que aseguran que ni siquiera debes cambiar la cuenta. Sin embargo, para tu paz mental nosotros te recomendamos cambiar la contraseña de tu cuenta de Steam cada vez que tengas alguna duda o haya rumores de filtraciones, o incluso simplemente de forma periódica.

Pero lo importante es que sepas que en principio no corres ningún peligro, ya que como no han accedido a los servidores de Steam tu cuenta y tus compras están a salvo.

