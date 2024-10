Estafa de servicio de recuperación de Gmail: cómo es y cómo evitar esta estafa que usa inteligencia artificial para robar tu cuenta

Vamos a explicarte cómo identificar y prevenir un nuevo tipo de estafas en las que los cibercriminales se hacen pasar por el servicio de recuperación de cuentas de Gmail, de forma que intentan conseguir acceso a toda tu cuenta de Google, con todas tus fotos, tus correos y tus datos personales.

En este artículo, vamos a empezar explicándote cómo es el proceder de esta estafa que busca robar tu cuenta de Google, para que así puedas identificarla si intentan jugártela. Y luego, terminaremos dándote algunos consejos para evitar este tipo de estafas en general.

Cómo funciona esta estafa

La forma de proceder de esta estafa es bastante avanzada. En primer lugar, recibirás en tu cuenta de Gmail una notificación para aprobar la recuperación de tu cuenta, algo que no habrás solicitado. En este correo electrónico, da la sensación de que viene de una dirección oficial de Google, aunque en el campo de "para" en la información del correo aparece que la dirección real es "googlemail@internalcasetracking".

En segundo lugar, recibirás una llamada de teléfono desde el extranjero, en la que el número aparecerá identificado como de Google. Al responder, quien te llama afirmará pertenecer a Google, y que habían notado una actividad sospechosa en tu cuenta.

Esta persona realmente es una voz generada por inteligencia artificial, que te dirá que se te ha enviado un correo electrónico con los enlaces desde los que proceder con la recuperación de la cuenta. Lo que realmente buscan es que les des acceso a tu cuenta de Google, y lo hacen usando inteligencia artificial.

Cómo evitar este tipo de engaños

Los engaños y estafas online se van a ir haciendo cada vez más sofisticados, y este es un claro ejemplo de ello. En primer lugar, lo que debes tener en cuenta es nunca hacer ninguna gestión desde el enlace de un correo electrónico, aunque parezca que viene de un remitente real.

Además de esto, debes fijarte bien en la información del remitente, porque parece que ya son capaces de falsificarla. Fíjate bien en el resto de campos, incluyendo el de "para" por si adjuntan otro correo electrónico.

No te fíes de las llamadas, aunque sea de un número de teléfono oficial de Google. La empresa raramente se va a poner en contacto contigo para asuntos como este, normalmente estas empresas no llaman personalmente. Y si lo hacen y hablas con alguien, no te limites a responder preguntas e intenta fijarte bien en la voz de la otra persona para identificar si se trata de una inteligencia artificial.

En Xataka Basics | Timo de las robollamadas con ofertas de empleo: cómo es y cómo identificar estas llamadas para no picar en el engaño