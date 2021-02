'Descargas para ti' de Netflix: qué es y cómo funciona esta nueva función

Vamos a explicarte qué es y cómo funciona la función Descargas para ti, que Netflix ha añadido en su aplicación para teléfonos móviles. Se trata de un sistema que ha sido diseñado con la idea de que siempre tengas contenido descargado en el móvil para poder consumirlo en el momento que quieras.

Hasta ahora, la aplicación de Netflix siempre te ha permitido descargar todas las series y películas que tú decidas que quieres tener y ver luego sin gastar datos. Pero ahora, con esta función Netflix también descargará series y películas que no conoces, pero que según los datos que tiene sobre los temas que te gustan, cree que te pueden interesar.

Qué son las Descargas para ti

Los servicios de streaming te permiten acceder a todos sus contenidos desde cualquier parte a través de Internet. Pero ni todas las tarifas ni en todos los países hay datos ilimitados, por lo que hay veces que si te pones a ver contenidos, puedes acabar con tus datos y teniendo que pagar más por el exceso. Es por eso que los servicios de streaming suelen permitirte descargar los contenidos desde la WiFi de tu casa, para poder verlos luego cuando quieras sin conectarte.

Por lo general, estos sistemas de descargas suelen ser sencillos. Tú sólo tienes que elegir lo que quieres descargar y hacerlo, para que luego siempre lo tengas disponible. Servicios como Netflix también pueden ofrecer opciones como la de descargar los próximos capítulos de una serie que estás viendo cuando ya hayas visto el último que tienes en la memoria.

Con la función de Descargas para ti, Netflix ha decidido ir un paso más allá. Es una función que viene desactivada por defecto. Pero si la activas, descargará automáticamente contenidos que los algoritmos de Netflix consideren que te pueden gustar. Por lo tanto, te va a descargar series y películas que no conoces, o que no tenías interés explícito en descargar.

Como ya sabes, Netflix recopila datos sobre el contenido que ves en su plataforma, y a través de ellos crea un perfil con el que saber cuáles son tus gustos personales. Con ello, sus algoritmos intentan ofrecerte nuevos contenidos cuando entras en su aplicación, recomendaciones personalizadas. Pues bien, Descargas para ti son una especie de recomendaciones proactivas, ya que además de recomendarte el contenido te lo descarga automáticamente.

Para que esto no acabe con tu memoria interna, al configurar la opción también vas a poder establecer cuánta memoria quieres ocupar con estas descargas automáticas. Como verás ahora en el paso a paso, podrás ver cuánto espacio tienes libre y decidir cuánto quieres gastar en el contenido siempre descargado. Y si no te convencen las Descargas para ti, siempre puedes desactivarlas después a mano igual que las has activado.

Cómo usar las Descargas para ti

Lo primero que tienes que hacer es entrar en Netflix, iniciar sesión, y acceder a la cuenta de usuario donde quieras activar esta opción. Una vez en ella, pulsa en a pestaña de Descargas que tienes en la parte inferior derecha de la pantalla.

Entrarás a la pantalla de descargas, donde por defecto verás que te aparece un banner sobre las Descargas para ti. Puedes hacer dos cosas para configurar esto, puedes pulsar arriba en Autodescargas, aunque luego te hablaremos de eso, y también puedes pulsar en el botón de Configuración que tienes en color azul.

Irás a la pantalla de configuración, donde tienes dos cosas importantes que hacer. Primero, tienes que establecer el espacio que quieres darle a estas descargas, siendo por defecto 3 GB, pero pudiendo ser más o menos. Abajo, tendrás los símbolos de suma o resta para modificar esto, y más abajo en texto, te dirán a cuántas horas de series y películas equivale. Una vez lo tengas a tu gusto, pulsa en el botón Activar. Debajo del todo puedes ver el análisis de la memoria libre de tu móvil para que te ayude en la decisión.

Una vez hayas activado esto, volverás a la sección de Descargas. A partir de ahora, cuando entres en la sección de Descargas verás el contenido de las Descargas para ti separado del resto, de forma que puedas diferenciar las descargas hechas a mano, que aparecerán arriba del todo, de las descargas automáticas realizadas por el algoritmo.

Dentro de la sección de Descargas, también puedes configurar todos los tipos de descargas automáticas pulsando en la opción Autodescargas. La tienes en la parte de arriba del todo, con el icono de la rueda dentada.

Irás a la pantalla de Autodescargas, donde podrás configurar la descarga automática de siguiente episodio o las Descargas para ti. Al lado de cada opción verás el botón para activarlas o desactivarlas. En el caso de Descargas para ti, también podrás asignar el almacenamiento de todos los perfiles que haya en una misma cuenta.