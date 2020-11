Vamos a explicarte cómo ver todas las publicaciones a las que le has dado Me Gusta en Instagram, un método con el que puedes hacer un viaje al pasado y revisitarlas todas. Se trata de un historial que solo tú puedes ver, y al que únicamente puedes acceder mediante la aplicación móvil de la red social. Si utilizas la web, allí no podrás verlo y tendrás que recurrir al móvil.

Acceder a este historial puede servirte en varios casos. Por ejemplo, para intentar volver a localizar a ese usuario que dejaste de seguir y te arrepentiste, o a aquel cuyas fotos te gustaron pero no llegaste a darle a seguir al usuario. El proceso es muy rápido, y los mismos pasos sirven para Android e iOS. Por lo tanto, aunque las capturas sean de Android, podrás seguir los mismos pasos en un iPhone.

Ver todos tus Me Gusta de Instagram

Lo primero que tienes que hacer es abrir la aplicación de Instagram, y una vez en ella tienes que entrar en tu perfil. Para eso, tienes que pulsar en el icono donde sale tu imagen de perfil abajo a la derecha.

Una vez estés en tu perfil, tienes que pulsar en el botón ☰ de menú, que tanto en Android como en iOS aparecen arriba a la derecha. Se abrirá un menú, en el que tienes que pulsar en la opción de Configuración para acceder a los ajustes de Instagram.

Una vez dentro del menú de Configuración de Instagram, tienes que pulsar sobre la sección Cuenta que te aparece con el icono de una cabeza dentro de un círculo. Haciéndolo, entrarás a ver las opciones relacionadas con tu cuenta de usuario.

Una vez estés dentro de la sección de Cuenta, tienes que pulsar en la opción de Publicaciones que te han gustado. Es una opción que parece bastante abajo.

Entrarás en una pantalla donde verás todas las publicaciones a las que has dado en Me Gusta ordenadas por fecha de publicación. Podrás navegar por esta lista y pulsar sobre una para acceder a ella, pudiendo allí entrar al perfil de quien la publicó, quitar el Me Gusta, o hacer cualquier cosa que puedas hacer cuando entras en una publicación desde el feed principal.