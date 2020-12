Cómo usar tu navegador como explorador de archivos, en Chrome o Microsoft Edge

Vamos a explicarte cómo utilizar el navegador Chrome como explorador de archivos, tanto en Android como en tu ordenador. Se trata de una función oculta de Chromium con la que vas a poder navegar entre las carpetas internas de tu PC o móvil sin necesitar ninguna aplicación específica que sirva para esto.

También vas a poder utilizar este truco en otros navegadores basados en Chromium, como por ejemplo Microsoft Edge en sus versiones de móvil y PC. A veces, queremos buscar un archivo y tenemos la mala suerte de que el fabricante de nuestro móvil no ha incluido un explorador competente. En estos casos, puede ser más fácil recurrir a este truco en vez de ir a descargar otro.

Tu navegador como explorador en Android

Para hacer este truco en Android, tienes que abrir tu navegador Chrome, Edge u otro basado en Chromium. Entonces, escribe el término file:///sdcard/ en la barra de búsquedas de búsquedas. Le estarás diciendo al navegador que busque la carpeta sdcard en tu móvil que es el nombre que Android le da al almacenamiento interno. Es como poner C:.

Cuando escribas esta dirección, el navegador te pedirá permiso para acceder a tu almacenamiento interno. Cuando se lo des, entrarás en la carpeta raíz del almacenamiento interno de tu móvil. Aquí puedes ir empezando a pulsar en las carpetas por las que quieras navegar, o retroceder como lo harías en cualquier web.

Explorando las carpetas internas de tu móvil, también podrás ver los archivos que haya. Aquí, los archivos multimedia no se previsualizan, no sabrás qué hay en ellos hasta que no los abras. Lo que sí verás son sus extensiones y su tamaño, además de la última fecha de modificación. También verás las carpetas ocultas, que son esas que van con un punto al principio del nombre.

La buena noticia es que la mayoría de navegadores también reproducirá los archivos multimedia cuando pulses sobre ellos, como por ejemplo las fotos y los vídeos. Los hemos probado sin problemas tanto en Chrome como en Microsoft Edge, que son los navegadores que yo utilizo.

Tu navegador como explorador en tu PC

Lo mismo puedes hacer en la versión de escritorio de Chrome, Edge y otros navegadores basados en Chromium. Lo único que tienes que hacer es escribir el término file:///C: en la barra de búsquedas arriba del todo. También podrás navegar por otros discos duros o unidades de almacenamiento escribiendo su letra en el comando en lugar de C:.

Cuando escribas esta dirección, el navegador te llevará a la carpeta raíz del disco duro o unidad de almacenamiento que le hayas indicado. Aquí, puedes ir empezando a hacer click en las carpetas en las que quieras entrar, o retroceder igual que lo harías en una web.

Explorando las carpetas internas del ordenador, también podrás ver los archivos que haya. Aquí, los archivos multimedia no se previsualizan, no sabrás qué hay en ellos hasta que no los abras. Lo que sí verás son sus extensiones y su tamaño, además de la última fecha de modificación. También verás las carpetas ocultas, que son esas que van con un punto al principio del nombre.

La buena noticia es que la mayoría de navegadores también reproducirá los archivos multimedia cuando hagas click sobre ellos, como por ejemplo las fotos y los vídeos. Los hemos probado sin problemas tanto en Chrome como en Microsoft Edge, que son los navegadores que yo utilizo.