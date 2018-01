Cómo usar Facebook Messenger sin una cuenta de Facebook

Facebook Messenger es una aplicación de mensajería bastante interesante, pero hay quien asume que para usarla es necesario tener y usar una cuenta de Facebook, cuando no es así. Hoy veremos cómo puedes usar Facebook Messenger aunque nunca hayas usado Facebook y no tengas cuenta.

Facebook Messenger funciona de forma independiente a Facebook. Aunque es posible usar la misma cuenta de Facebook en Messenger, y este es el comportamiento normal, también registrarte una cuenta basada en tu número de teléfono, como sucede en otras aplicaciones de mensajería como WhatsApp o LINE.

Usar Messenger sin Facebook

Si no tienes cuenta de Facebook en ese móvil, la primera ventana que verás al abrir Facebook Messenger será como la anterior, dándote a elegir entre iniciar sesión con Facebook o no. En nuestro caso, eso es justamente lo que no queremos, así que elige No tengo una cuenta de Facebook y pulsa Continuar.

A continuación necesitas otorgar permisos para leer los mensajes SMS a la aplicación. Este permiso se usa para poder leer el mensaje de verificación de teléfono que contiene el código, de modo que no necesites tú introducir el código manualmente. Es opcional, si no lo aceptas simplemente deberás introducir tú el código.

Ahora llega el momento de incluir tu número de teléfono. Al no usar una cuenta de Facebook, Messenger necesita crear la cuenta basándose en tu número de teléfono, que se verificará a continuación vía SMS. Si activaste los permisos de SMS, el proceso es automático.

A continuación puede pasar algo curioso. Si alguien en Facebook en algún momento ha usado ese número de teléfono en su perfil, se te preguntará si eres esa persona. Si pulsas el botón, iniciarás sesión con Facebook (necesitarás introducir la contraseña), pero si no quieres eso (o no eres esa persona) pulsa Esta no es mi cuenta.

Deberás introducir tu nombre y apellidos. Es lo que verán el resto de personas cuando chateen contigo, así que depende de ti si quieres usar tu nombre real o algo menos literal. Cuando lo tengas, pulsa Continuar.

La cuenta no está asociada a una cuenta de Facebook de modo que Messenger no tiene tu foto de perfil. Si quieres añadir una foto, tienes dos opciones: o usas la cámara del móvil pulsando Hacer Foto o la cargas de la galería. Si no quieres añadir una foto en este momento, pulsa Ahora no.

Otra diferencia entre usar Facebook Messenger con una cuenta de Facebook o hacerlo registrado a un número de teléfono se encuentra en los contactos. En lugar de basarse en tus amigos de Facebook, debes sincronizar los contactos del móvil como sucede en otras aplicaciones como WhatsApp.

A partir de aquí, ya está. Tu Facebook Messenger está operativo y sin usar una cuenta de Facebook. Podrás añadir a otras personas buscando por nombre o número de teléfono, participar en grupos y hacer llamadas y videollamadas de forma totalmente normal.

