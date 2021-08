Vamos a explicarte cómo saber quién entra o mira tu perfil en Facebook o tu contenido, de forma que puedas comprobar si personas concretas lo están mirando. Vamos a explicarte el método más seguro para tu privacidad, que es revisando el código HTML de la página de tu perfil de Facebook. La parte negativa, es que no podrás saber cuándo ha entrado a tu perfil cada persona.

¿Y por qué nos decantamos por otro método? Pues porque si utilizas páginas o apps de terceros les estarás regalando todos tus datos, ya que necesitarán acceso a tu perfil de Facebook. Y como lo mejor es no regalarle tus datos personales a quien no conoces, preferimos un método algo más rebuscado, pero con el que no tienes que instalar nada en absoluto.

Mira quién entra a tu perfil de Facebook

Lo primero que tienes que hacer es entrar en Facebook. Una vez dentro, tienes que entrar en tu página de perfil, pulsando sobre tu imagen de perfil arriba a la derecha. Es importante que entres en tu perfil, lo que vamos a hacer no funcionará bien en la página principal o en otra. Esto lo puedes hacer tanto en Chrome como en Edge o la mayoría de navegadores.

Una vez dentro de tu perfil, pulsa F12 o Control + Mayúsculas + I para acceder a las herramientas para desarrolladores. Dentro de estas herramientas, tienes que entrar en el visor de código fuente. Otra opción que tienes es simplemente pulsar Control + U para que el código fuente se abra en otra pagina.

Una vez estás en el código fuente, tienes que pulsar las teclas Control + F para abrir el buscador. Una vez abras al buscador, busca el ´termino BUDDY_ID. Verás que te aparecen varias coincidencias, y cada entrada que comience con este término representará al perfil de una persona que ha mirado tu cuenta o tu contenido de Facebook.

Ahora hay dos maneras de proceder. Tras el buddy_id aparecerá un código numérico, que si lo pones a continuación de Facebook.com/, te llevará al perfil de una de las personas que haya visto tu contenido o visitado tu perfil. O si lo prefieres, después de este código numérico y uno o dos más, también te aparecerá directamente en el HTML el nombre del usuario.