Cómo saber si Hacienda está reteniendo la devolución de tu declaración por tener deudas

Como cada año, la campaña de la Renta 2023 ya está en marcha, declarando este año por tus ingresos del pasado año fiscal. Lo que vamos a decirte hoy es cómo saber si Hacienda te está reteniendo la devolución por tener deudas pendientes.

Porque puede que te haya salido a devolver, y al estar esperando cuándo cobrar la Renta te das cuenta de que no llega y ya ha pasado un tiempo. Una de las cosas que pueden retrasar tu cobro es tener deudas pendientes con la administración pública, como multas de la DGT, impagos a la seguridad social, etcétera.

Cómo saber si tus deudas retrasan la devolución de la Renta

Después de hacer la declaración, cuando consultas el estado de la Renta 2023, hay una serie de estados que van cambiando. El primer estado es el de Su declaración se está tramitando, que es cuando han recibido tus datos y los están revisando todos para comprobar que está bien.

Sin embargo, también puede aparecerte el nuevo estado de "Su declaración está siendo comprobada", que puede aparecer porque hay algún fallo en los datos introducidos, y se te va a notificar al respecto.

Pero ese mensaje también puede ser por algún problema tributario que sea ajeno al modelo 100 que hayas presentado y esté bien. En este caso, también puede aparecerte otro mensaje que es el de "Su devolución está siendo comprobada". Este mensaje significa que la cantidad que te ha salido a devolver pasará por un filtro para descontar lo que sea necesario para saldar tus deudas.

Con cualquiera de estos dos mensajes, deberás pensar automáticamente que quizá tienes deudas con la administración pública, incluso si no lo sabías. No vas a recibir una multa extra por estas deudas, porque Hacienda entiende que quizá alguna no la conoces, pero sí que se te quitará dinero de la devolución.

Esto es así porque la Agencia Tributaria se dispone a embargar lo necesario para saldar la deuda. Esto quizá es lo que te debería preocupar, porque si tienes deudas pero con la devolución no es suficiente para saldarlas, quizá te puedan embargar la nómina o cuentas bancarias hasta que la pagues.

Cómo consultar qué deudas te cobrará Hacienda

Para consultar las deudas que puedes tener pendientes con Hacienda, tienes que ir al apartado de Pagar, aplazar y consultar de la web de la Agencia Tributaria, pulsando en este enlace. Una vez dentro, pulsa en la opción de Consulta de deudas que te aparecerá en las gestiones destacadas.

Esto te llevará a la página donde debes identificarte en la administración pública con alguno de los métodos disponibles. Podrás hacerlo usando tu certificado digital, incluyendo el certificado de la FNMT y el del DNIe, o con el sistema Clave Móvil, incluyendo la Clave PIN. También se te pedirán datos como el NIF del contribuyente cuyas deudas hay que consultar, como el tuyo.

Una vez lo hagas, irás a la página donde se te van a detallar las deudas que tienes. Si ves que tienes deudas, entonces ya sabes que es posible que la devolución de tu declaración esté bloqueada por eso, y tendrás que esperar un tiempo que puede ser un poco largo para que todo se regularice.

También puedes consultar tus deudas por teléfono, con los números 915 53 68 01 o 901 200 350.

