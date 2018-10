Cómo recuperar tus contactos borrados de Android

Hoy vamos a explicarte paso a paso cómo recuperar contactos borrados en Android. Si eres de los que de vez en cuando hace limpieza o gusta de organizar sus contactos, es posible que alguna vez hayas borrado alguno sin querer y quieras recuperarlo. Esto es posible gracias a la sincronización de productos Google, y a que los contactos de tu Android se vinculan con los de tu cuenta de Google.

Para recuperar contactos de Android vas a tener que utilizar la versión web de la aplicación contactos de Google, a la cual podrás acceder desde Gmail u otros servicios. Una vez en ella, tienes que ir a una versión anterior de esta web, y desde allí podrás proceder con tranquilidad a la recuperación de contactos.

Has de saber que Google almacena los estados de tu lista de contactos durante 30 días, por lo que no podrás recuperar los contactos que hayas eliminado desde hace más de ese tiempo. Además, este método no se limita a recuperar contactos borrados, sino a restaurar una lista completa de contactos. Esto quiere decir que si restauras por ejemplo los contactos de hace una semana, perderás los añadidos después de ese momento.

Recupera los contactos borrados de Android

Lo primero que tienes que hacer para recuperar tus contactos borrados de Android es ir a Gmail u otra web de servicios de Google e iniciar sesión. Una vez hecho, pulsa el icono de los nueve cuadrados que tienes arriba a la derecha (1) tanto en Gmail, como Google u otras páginas de la empresa. Se te desplegará un panel con los servicios de Google, y allí tienes que pulsar sobre el icono de Contactos (2) del panel.

Cuando entres en la página de contactos verás que no hay ninguna opción para recuperarlos. Eso es porque primero debes pulsar sobre la opción Cambiar a la versión anterior que tienes en la columna izquierda, de manera que vayas al diseño que tenía antes la página de contactos de Google, que estaba basado en Gmail y donde sí había opción de recuperación.

Una vez en la versión anterior de la página de contactos, pulsa sobre la opción Más (1) que tendrás en un panel encima de la lista de contactos. En el menú desplegable, ahora pulsa sobre la opción Restablecer contactos (2), que es la que te abrirá la opción para recuperarlos.

Cuando pulses sobre Restablecer contactos, la web te preguntará los de hace cuánto tiempo quieres recuperar. Aquí, puedes recuperar los contactos de hace diez minutos, los de hacer una hora, los del día anterior o los de hace una semana. También tienes la opción de personalizar los de hace cuánto tiempo quieres recuperar, teniendo como máximo el límite de 30 días durante los que Google guarda tus contactos.

Y ya está. Una vez hecho esto, sólo tienes que sincronizar de nuevo tus contactos de Android y recuperarás los que han vuelto a ser añadidos a tu lista de Google.

