Cómo poner un tipo de letra diferente en Instagram, en tu nombre de perfil y biografía

Hoy te vamos a explicar cómo añadir tipos de letra únicos en tu perfil de Instagram, tanto en tu nombre como en tu biografía. Aunque a la hora de escribir en ellos por lo general lo vas a poder hacer con el tipo de letra y fuente normales que tienes en tu móvil, Instagram también soporta otros caracteres y tipos de fuentes diferentes.

Cambiando esto, vas a poder crear un perfil que destaque inmediatamente entre tus seguidores por el tipo de letra que le has añadido. Para hacer esto, lo único que vas a necesitar es utilizar en el móvil alguna web que sea capaz de personalizar los textos por ti, y luego pegar estos textos directamente en la aplicación de Instagram cuando estés editando tu perfil.

Ten en cuenta que los emojis del teclado también están permitidos en tu biografía, por lo que combinar un tipo de letra totalmente diferente con la inclusión de emojis puede darte un resultado todavía más llamativo. Esto no es algo que vaya a permitirte utilizar Instagram de forma diferente o darte ventajas extra, simplemente te permitirá llamar un poco la atención.

Cómo cambiar la fuente de tu biografía

Lo primero que tienes que hacer es buscar alguna página que genere tipografías compatibles con Instagram. No es tan fácil como cambiar la letra en Word y ponerla en la app (lo he probado), o sea que tendrás que hacer búsquedas como "fonts for Instagram" en Google y buscar. Nosotros hemos utilizado la web LingoJam, pero cualquier otra compatible te servirá.

A continuación, por lo menos en la página que hemos estado utilizando nosotros, en la parte superior escribes el texto que quieres poner en diferente tipo de letra, y en la ventana inferior podrás ver ese texto con diferentes tipografías. Simplemente ve deslizando la ventana para ver las diferentes tipografías en las que te ha convertido tu texto.

Una vez hayas elegido una tipografía que te gusta para poder utilizar, selecciona el texto con esa fuente manteniendo el dedo pulsado sobre él y moviendo los puntos a ambos lados de la selección para ajustarla a todo el texto. Entonces aparecerá un menú emergente, en el que debes elegir la opción de Copiar para guardar el texto en el portapapeles de tu móvil u ordenador.

Ahora abre tu Instagram y entra en tu perfil. Una vez estés en él, pulsa en el botón Editar Perfil que tienes justo debajo de tu biografía.

Entrarás en una pantalla en la que puedes cambiar tu nombre de perfil, la dirección de tu cuenta de Instagram y la biografía. En ella, pulsa sobre el texto de tu biografía para acceder a una pantalla desde la que puedes cambiarla.

Una vez entres en el campo de la biografía, primero borra todo lo que tuvieras escrito antes. Entonces, mantén pulsado el dedo sobre el espacio de escritura hasta que aparezca un menú emergente, y en ese menú pulsa en la opción de Pegar para que se pegue el texto que antes habíamos guardado en el portapapeles desde la web que hemos estado utilizando.

Una vez hayas pegado todo, pulsa en el botón de confirmación que tienes en la esquina superior derecha de la pantalla, y se aplicarán todos los cambios que hayas hecho, incluidas las tipografías pegadas y los emojis añadidos.

Lo mejor de todo es que también puedes hacer exactamente lo mismo para cambiar tu nombre en Instagram, de manera que podrás poner uno que también tenga tipografías especiales. En la biografía ten un poco de cuidado, porque como verás en la captura, hay cosas que antes te cabían pero que ya no te caben debido a la nueva tipografía que has empleado. Por lo tanto, es posible que tengas que escribir una bio un poco más corta.