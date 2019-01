Hoy te vamos a explicar cómo saber qué usuarios a los que sigues en Instagram no te siguen a ti. Ya sea porque crees que algún conocido puede haber dejado de seguirte o porque no sabes si esta nueva persona con la que te has seguido mutuamente realmente está interesada en tu contenido o sólo quería "pescar" nuevos seguidores, de vez en cuando puede ser útil revisar cuáles de los usuarios a los que sigues te siguen también.

Te vamos a explicar dos maneras de hacerlo. La primera es el método manual, el cuál requiere más tiempo pero es más fiable. Y luego tenemos las aplicaciones de terceros. La mayoría de estas apps que prometen detectar quién no te sigue de vuelta suelen fallar debido a las restricciones de la API de Instagram, pero nosotros te proponemos una que hemos comprobado que funcionan y te guiamos en su método.

El método manual es el más fiable

Lo primero que tienes que hacer es buscar un usuario al que sigas en Instagram. Para ello puedes utilizar el buscador, pero como es posible que no sepas los nombres de todos de memoria, también puedes entrar en tu perfil y pulsar donde pone tu número de Seguidos. Aunque parece un texto únicamente informativo, también es un enlace hacia la lista de personas a las que sigues.

Una vez entres en la lista de personas a las que sigas, asegúrate de que en las pestañas superiores estás en la de Seguidos. Ahora, pulsa sobre el usuario de la lista que quieras comprobar si te sigue de vuelta, o si sólo eres tú el que le está siguiendo a él.

Ya hayas llegado a través de tu lista de usuarios seguidos o el buscador, lo importante es que estés en el perfil de ese usuario del que quieras saber si te sigue de vuelta. Como ves, Instagram no te lo dice si ya le estás siguiendo, pero puedes pulsar sobre su enlace al número de seguidos para ver si estás en su lista de usuarios a los que sigue.

Una vez entres en la lista de personas a las que sigue ese usuario, utiliza el buscador para buscarte a ti mismo y ver si apareces en la lista. Si tu perfil aparece en los resultados es porque ese usuario te sigue a ti también.

Sin embargo, si tu perfil no aparece en los resultados es porque ese usuario no te sigue. Llegados a este punto, ya es decisión tuya decidir si quieres dejar de seguir a ese usuario o si lo consideras lo suficientemente interesante o influyente como para seguirle aunque él no lo haga.

Cuidado con las apps de terceros

El caso de las aplicaciones de terceros es un poco complicado, ya que Instagram ha restringido hasta tal punto su API que prácticamente ninguna es capaz de analizar correctamente quién no te sigue de vuelta. Por lo tanto, la mayoría de apps que te prometen que lo hacen mienten, aunque siempre hay alguna sorprendente excepción.

Además, también has de saber que cuando utilizas una aplicación de terceros le estás dando tus datos. No sólo los de inicio de sesión de tu cuenta, sino el contenido de esta cuenta que puedan recopilar. Hay apps de terceros que tienen mucho cuidado con cuidar de tu privacidad, aunque siempre existe la posibilidad de que en el futuro cambie de manos y de filosofía. Por lo tanto, antes de decantarte por una de ellas conviene que tengas todo esto en cuenta.

Y si quieres utilizar una, Follow Meter es de las mejores

Y si pese a todo quieres probar suerte con una aplicación de terceros, una que hemos probado y verificado que funciona a la hora de decirte los usuarios que te siguen de vuelta se llama Follow Meter. Está disponible para Android e iOS. Cuando la abras, lo primero que tienes que hacer es pulsar en el botón Sign In para iniciar sesión.

Entrarás a un navegador interno en el que tendrás que escribir el nombre de usuario y contraseña de tu cuenta de Instagram para iniciar sesión. Cuando inicies sesión con tu cuenta la app empezará a analizarla, y se tomará unos minutos para recopilar tus datos. El progreso lo podrás ver en una barra de progreso que aparecerá en la parte de abajo.

Cuando se termine de actualizar tu perfil aparecerán los datos principales en la pestaña Dashboard. Algunas de las funciones de la app son de pago, pero podrás ver quién no te sigue de vuelta gratis sin tener que pagar nada. Para ello, pulsa en la sección Not Following Me Back que aparece con el número de usuarios que no te siguen aunque tú lo hagas.

Entonces verás una lista con todas las personas a las que sigues en Instagram pero que ellas no te siguen. Si pulsas sobre cualquiera de los nombres de la lista, la app te abrirá el perfil del usuario directamente en Instagram para que puedas comprobar que es verdad que no te sigue con el método manual que te hemos dicho antes, y tomes las medidas que consideres oportunas.