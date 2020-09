Vamos a explicarte cómo poner un fondo de pantalla diferente a cada escritorio virtual de Windows 10, de forma que cada espacio de trabajo que crees tenga su propia personalización. Los escritorios virtuales son una buena manera para tener diferentes sets de aplicaciones abiertos en cada uno, y la facilidad con la que puedes navegar de uno a otro ayuda mucho a usarlos como diferentes ambientes o espacios de trabajo.

Sin embargo, son todavía una función que tiene que mejorar. Hace poco, en una de las últimas grandes actualizaciones pudimos empezar a ponerles nombres diferentes a cada uno, pero todavía no hay un método nativo para que tengan diferentes fondos de pantalla y así poder separar mejor los ambientes. Pero Windows es lo suficientemente abierto como para tener alguna aplicación de terceros que permita hacer esta tarea.

Para poder realizar esto hemos estado buscando y probando algunas herramientas, como por ejemplo una prometedora Windows 10 Virtual Desktop Enhancer de código abierto que por lo menos a mí no me ha funcionado. Por la tanto, en lo que he delegado es en otra llamada SylphyHorn, también de código abierto y que puedes descargar desde la Microsoft Store. El cambio de fondo se realiza en cada transición de escritorio y es algo forzado y poco fluido, pero es lo mejor que hemos conseguido hacer funcionar.

Un wallpaper diferente en cada escritorio virtual

Antes de empezar, lo primero es crear los escritorios virtuales. Ya te hemos explicado AQUÍ cómo crearlos y gestionarlos, pero en resumen, pulsas Windows + Tabulador y vas a la vista de tareas, donde tienes un botón Nuevo escritorio para ir añadiéndolos. Luego, pulsando en Windows + Control + flecha hacia derecha o izquierda podrás ir navegando por ellos.

Ahora tienes que preparar los fondos de pantalla que quieras utilizar tal y como los necesita la aplicación. Todos los fondos deben estar en la misma carpeta dentro de tu ordenador, y tienes que ponerles como nombres un número que sea el del escritorio donde quieras ponerlos. Por ejemplo, si vas a tener dos escritorios virtuales, entonces al fondo que quieras poner en el primero llámalo 1, y al que quieras poner en el segundo llámalo 2. Ambos deben tener el tamaño adecuado para tu resolución.

Ahora, debes entrar en el perfil de SylphyHorn en la Microsoft Store, abriendo la tienda de aplicaciones que viene preinstalada en Windows 10 y buscando la aplicación.

Una vez instalada la aplicación, ábrela. No se te abrirá directamente en toda la pantalla, sino que se te quedará minimizada en los iconos ocultos de la barra de tareas. Haz click derecho en su icono allí tal y como muestro en la captura, y en el pequeño menú emergente pulsa en la opción de Settings para poder configurarlo.

Ahora es fácil. Cuando se abra la ventana de Settings, en la columna de la izquierda pulsa en la sección Background (1), que es para gestionar los fondos. Allí, activa la opción Change the background for each desktop que activará la función de fondos para cada escritorio virtual. En el espacio que hay debajo escribe la dirección de la carpeta donde tienes los fondos (2) que deben estar con nombres numéricos. Si pulsas en Reference se abrirá el explorador para buscarlas a mano.

Y ya está. Tras sólo hacer eso, ya tendrás todo configurado, y cuando vayas cambiando de escritorio virtual se cambiará también el fondo de pantalla según lo que tengas configurado. Recuerda que si tienes más escritorios, más fondos tendrás que ir organizando en tu carpeta. La aplicación se configura para abrirse junto a Windows de forma automática para que no tengas que ir abriéndola tú a mano.

Y como has visto en la captura anterior, cada vez que cambies de fondo te va a salir una notificación. Esta notificación la puedes desactivar en la configuración de la aplicación, dentro de la sección General, desactivando la opción Display a notification when switched virtual desktop, que significa literalmente mostrar una notificación cuando cambies de escritorio virtual.