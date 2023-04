Cómo modificar el borrador de la Renta 2022 después de haberlo presentado

Vamos a explicarte cómo modificar tu borrador de la declaración de la Renta después de que lo hayas confirmado. La campaña de la declaración acaba de comenzar, y puedes acceder a tu borrador online o ir a tu borrador desde el móvil. Pero quizá te hayas dado cuenta de que hay un error y corregirlo.

Es por eso que te vamos a decir el método con el que vas a poder hacer esto. Según el calendario de la Renta 2022 tienes hasta el 30 de junio para presentar la declaración, pero si has querido hacerlo rápido y has cometido algún error podrás cambiarlo siempre y cuando Hacienda no haya practicado liquidación definitiva o provisional. Vamos, que no se debe haber gestionado tu declaración.

Modificar tu declaración de la Renta

Para modificar tu declaración de la renta, debes entrar en la web de la campaña de la Renta, cuya dirección es www.agenciatributaria.es/AEAT.internet/Renta.shtml. Aquí dentro, pulsa en la opción Servicio tramitación de borrador / declaración (Renta WEB) que te aparecerá en las opciones de la sección de Gestiones Destacados.

Esto te va a llevar a la página en la que tienes que identificarte con alguno de los métodos disponibles. Puedes hacerlo a través de ciertos datos de tu DNI, o ir más rápido con tu certificado digital, incluyendo el certificado de la FNMT y el del DNIe.

Cuando te hayas identificado, irás a un paso intermedio en el que debes elegir si quieres actuar en nombre propio o como representante de la persona. Aquí, si vas a modificar tu propia declaración tendrás que elegir la opción de actuar en nombre propio.

Entrarás en la pantalla de Servicios Renta 2022, donde tienes varias opciones disponibles dentro de esta campaña. Aquí dentro, pulsa en la opción de Modificar declaración que te aparecerá. Esta opción solo aparece cuando ya has presentado alguna declaración de la Renta.

Esto te abrirá una ventana donde se te informa de si tienes sesiones previas iniciadas. También te dirá si tienes alguna declaración de la Renta presentada. Si te aparece esto, pulsar en el botón de Modificar declaración presentada. de la ventana, elige la declaración que quieras editar y haz los cambios precisos.

