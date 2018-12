Cómo hacer tu Top Nine 2018 de Instagram desde el móvil o el PC

Ya llegamos a diciembre, y como es habitual en estas fechas muchos servicios ofrecen a sus usuarios la posibilidad de repasar lo más destacado del año. Y cuando no hay servicios que lo hagan, siempre hay aplicaciones de terceros dispuestas a hacer esa tarea. De ahí que hoy te vayamos a enseñar cómo crear un collage con tus nueve mejores fotos de 2018 en Instagram, para que luego puedas compartirlo con el resto de usuarios en tu perfil.

Para hacer esto vamos a utilizar una aplicación de terceros llamada Top Nine. Para poder crear tu composición, le vas a tener que dar a este servicio datos como tu nombre de usuario, el correo electrónico, y las imágenes seleccionadas para que pueda hacer una composición con ellas. Por lo tanto, también te diremos cómo solicitar que borren esos datos una vez hayas descargado tu composición.

Cómo crear un collage con tu Top9 de Instagram

Vamos a empezar a decirte ya cómo puedes crear tu collage con una composición en la que aparezcan tus mejores fotos del 2018. Se te generará en un formato cuadrado para que puedas compartirlo con el resto de usuarios de Instagram. Empezaremos diciéndote cómo hacerlo en el móvil, y luego pasaremos a explicarte lo mismo pero desde el navegador de tu PC.

Crea tu collage Top 9 de Instagram desde el móvil

Tanto en Android como en iOS tienes una misma aplicación que puede servirte para crear tu composición con las mejores fotos del año. Se trata de Top Nine, que está disponible en Android e iOS en sus Google Play y App Store. Por lo tanto, el primer paso es el de descargarlas en tu móvil para iniciar el proceso.

Una vez inicies las aplicaciones, te van a pedir que escribas el nombre de usuario de la cuenta de la que quieras obtener tu composición con sus nueve fotos con más likes del 2018. Escribe tu nombre de usuario y pulsa el botón Continuar para seguir con el proceso.

A continuación, la aplicación te va a pedir que ingreses un correo electrónico y pulses el botón Find My Top Nine. Esto es útil en el sentido de que si la aplicación falla a la hora de permitirte descargarte el collage, algo que pasa a veces, por lo menos sabes que lo recibirás por correo electrónico.

Tras unos segundos de espera, la aplicación te generará tu collage con las nueve fotos más gustadas del perfil que le hayas indicado durante 2018. Ahora, pulsa sobre el botón Save to Photos para iniciar el proceso de descarga de la imagen. Además de la foto, en esta pantalla también verás datos como el total de likes recibidos, el número de posts publicados en 2018, o la media de likes por post.

La aplicación te pedirá que le otorgues permisos de acceso a tu almacenamiento, de esta manera podrá almacenar en la memoria de tu móvil la imagen que ha generado. En este paso, pulsa el botón Okay, got it, y cuando te salte el diálogo para otorgarle los permisos acéptalo para que inicie la descarga.

En el caso de que la aplicación de algún tipo de error, algo que a mi me ha pasado, también recibirás un correo electrónico desde el que puedes descargar la composición. En este correo, sólo tendrás que pulsar en el botón Download it now para que se descargue la imagen con tu collage.

La imagen que se te descargará es la que ves en la captura. Será alargada por si quisieras compartirla en tus Historias, pero como la composición principal es cuadrada, también vas a poder ajustarla en las publicaciones convencionales para que sólo se vea eso.

Crea tu collage Top 9 de Instagram desde el navegador

El servicio Top Nine también tiene una página web desde el que puedes realizar exactamente el mismo proceso. Puedes entrar a ella en topnine.co, y el primer paso será el de escribir el nombre del usuario de Instagram cuyo Top 9 quieras obtener y pulsar el botón Continue.

Llegarás a otra pantalla en la que ahora tienes que escribir tu dirección de correo electrónico y pulsar el botón Find My Top Nine. En este caso el correo es más importante todavía, ya que no se te va a generar una imagen que puedas descargar, sino que simplemente te enviarán la composición por correo electrónico.

Tras una espera que puede ser de algunos minutos, recibirás en la cuenta de correo que hayas indicado un correo en el que se adjunta un enlace desde el que descargar tu composición. Sólo tienes que pulsar en el botón Download it now del correo para iniciar la descarga de la misma imagen que hemos visto en el apartado de descargas desde el móvil.

Elimina tu correo de la base de datos de la app

Una de las cosas que han hecho que me decante por este servicio a la hora de buscar el Top9 es que te permite eliminar el correo electrónico que les hayas dado en el proceso de su base de datos. Para ello, ve a la página topnine.co/forget-me, y tras leer la introducción pulsa en el botón Start para iniciar el proceso.

A continuación, ya sólo te queda escribir el correo electrónico que les hayas dado y pulsar Enter o en OK. Cuando lo hagas, es posible que te pidan una segunda confirmación tras escribir el correo, el servicio borrará durante los siguientes 30 días toda la información que tengan relacionada con el correo que has escrito.