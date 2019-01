Cómo forzar la sincronización del reloj de Windows 10 si la hora se te ha quedado desconfigurada

Hoy te vamos a explicar cómo volver a sincronizar el reloj de Windows 10 con los servidores de Microsoft. Después de hacer algunos cambios en la UEFI del ordenador, el reloj se me quedó desincronizado y me marcaba una hora menos de forma permanente, algo que no se solucionaba ni siquiera reiniciándolo.

Si te pasa algo parecido después de hacer algún cambio, has de saber que existe una solución bastante sencilla para solucionarlo. También te explicaremos otras alternativas, como la de establecer tú mismo manualmente la hora que es si todo lo demás falla.

Forzar la sincronización del reloj de Windows 10

Lo primero que tienes que hacer es abrir la Configuración de Windows pulsando en el icono de la rueda dentada que verás en el menú de inicio o la central de notificaciones. Una vez dentro, pulsa sobre la opción Hora e idioma que aparecerá abajo, y donde podrás cambiar el idioma de tu ordenador, la fecha o su región además de la hora.

Una vez entres en la sección de Hora e idioma, asegúrate de estar en la categoría Fecha y hora a la que accederás directamente, y que podrás ver en la columna de la izquierda. Ahí dentro, desactiva y activa el botón de Ajustar la hora automáticamente.

Cuando lo hagas, estarás forzando a que Windows vuelva a revisar la hora con los servidores centrales. Aunque tuvieras la hora mal a pesar de tenerlo activado, apagándolo y volviendo a solucionar se repara. Se trata de una solución simple y que funcionará en la mayoría de los casos, aunque no es la única que hay.

Por ejemplo, en esta sección de Fecha y hora también vas a poder establecer tu zona horaria automáticamente activando la opción, con lo que Windows detectará automáticamente tu país para configurarlo por ti. Si lo prefieres podrás configurar manualmente tu zona horaria. Y si tienes desactivada la hora y la zona horaria automáticas, también podrás pulsar en la opción Cambiar fecha y hora.

Si pulsas sobre el botón Cambiar de Cambiar fecha y hora, se te abrirá una pantalla en la que podrás poner manualmente la fecha y hora a la que estás exactamente. Esto sólo se hará si no tienes la hora automática, y si luego la activas se reescribirá la hora real actual siempre por encima.

Por último, otra opción que quizá te interese tener activada es la de Cambiar la hora automáticamente según el horario de verano. Si la activas, Windows añadirá o quitará una hora automáticamente según el horario de verano o invierno.