Cómo enviar vídeos sin perder calidad en WhatsApp mandándolos como archivos

Vamos a explicarte cómo enviar vídeos sin perder calidad en WhatsApp, algo que puedes hacer enviándolos como archivos. Cuando envías un vídeo por WhatsApp, la aplicación lo comprime para intentar enviarlo con un tamaño inferior para no perjudicar a las tarifas de datos. Sin embargo, hay un método bastante efectivo para enviarlo sin ningún tipo de compresión.

Lo que vas a tener que hacer es enviar el vídeo como si fuera un documento, de manera que enviarás el archivo original que hay en tu móvil. Algo que debes saber es que esto no te permitirá recortar el vídeo ni realizar ningún tipo de edición, y que a la otra persona le llegará como archivo y no podrá reproducir el vídeo con WhatsApp, tendrá que usar otra app.

Envía vídeos como archivos en WhatsApp

Lo primero que tienes que hacer es grabar el vídeo con antelación y tenerlo en tu móvil. Luego, ve a WhatsApp y entra a la conversación en la que quieras enviar el vídeo, y pulsa en la opción de compartir que te aparece con el icono de un clip.

Se mostrará un menú con todas las opciones de compartir. Aquí, lo normal es que elijas la opción de Galería para compartir el vídeo. Sin embargo, lo que debes hacer es pulsar en la opción Documento que es con la que puedes enviar documentos y otro tipo de archivos que no se reproducen automáticamente.

Ahora, tienes que explorar tus archivos y elegir el vídeo que quieras enviar. El proceso depende un poco de tu móvil, ya que se usará el explorador de archivos interno. Sin embargo, en algunos móviles Android puedes tener que elegir una opción de otros archivos para abrir un explorador de archivos diferente y navegar por tus carpetas hasta dar con el vídeo.

WhatsApp te mostrará una ventana en la que debes confirmar que quieres enviar el archivo de vídeo. Para hacerlo, simplemente pulsa en Enviar después de fijarte que se lo vas a mandar a la persona que quieres.

Ahora, WhatsApp enviará el archivo del vídeo a la persona que quieras. Como ves, antes de hacerlo no vas a tener ninguna opción para editar el vídeo, se enviará su archivo original sin modificar de ninguna manera.

Y luego, la persona que lo reciba tendrá que usar otra app para ejecutar el vídeo, ya que WhatsApp no lo ha enviado como archivo multimedia y no lo reproduce internamente. Aquí, te recomiendo que no abras los archivos que te envíen personas desconocidas, porque podría ser una manera de infectar tu móvil con algún malware.