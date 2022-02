Cómo borrar de una vez varias fotos, vídeos, me gusta o comentarios de Instagram

Vamos a explicarte cómo eliminar de una vez varias fotos, vídeos, me gusta o comentarios de Instagram, de forma que no tengas que ir haciéndolo uno a uno. Se trata de un proceso sencillo, ya que vamos a utilizar una opción interna de Instagram que facilita mucho todo esto, aunque no es demasiado conocida.

Vamos a dividir este pequeño tutorial en dos partes. Primero, te diremos cómo eliminar varios comentarios, Me gusta, y respuestas a historias, ya que las tres cosas tienen el mismo proceso. Y luego, te diremos el segundo proceso, que sirve para eliminar varias publicaciones, Reels y vídeos que tengas subidos a tu perfil.

Cómo eliminar varios comentarios, Me gusta, y respuestas a historias

Lo primero que tienes que hacer es entrar en el apartado *Tu actividad de Instagram. Para ello, tienes que ir a tu perfil en la aplicación y pulsar en el botón de menú arriba a la derecha. Esto abrirá un menú en el que tendrás la opción de *Tu actividad*, que es en la que tienes que pulsar.

Entrarás en una pantalla donde tienes varios apartados, cada uno de ellos para mostrar un historial de actividad diferente con cosas concretas que has hecho en Instagram. Aquí, pulsa en la opción de Interacciones, que es la que sirve para ver cómo has interactuado con otros usuarios de Instagram.

Entrarás en una pantalla donde tienes los tres tipos de interacciones que puedes gestionar. Podrás ver el contenido de cada tipo y borrar una o varias interacciones a la vez. Para esto, entra en el tipo de interacción que quieras eliminar, como por ejemplo comentarios o me gustas.

Y esto te llevará a una pantalla donde verá el historial de todas estas interacciones, como el historial con todos tus comentarios. En ella, puedes pulsar en el botón de Seleccionar y seleccionar varios comentarios que quieras borrar y pulsar en el botón Eliminar. Nosotros lo hemos hecho con comentarios, pero funciona de la misma manera con los me gusta y con las respuestas a historias.

Cómo eliminar varias publicaciones, Reels y vídeos

Entrarás en una pantalla donde tienes varios apartados, cada uno de ellos para mostrar un historial de actividad diferente con cosas concretas que has hecho en Instagram. Aquí, pulsa en la opción de Fotos y vídeos, que es la que sirve para entrar en tu historial de publicaciones.

Entrarás en una pantalla donde tienes los tres tipos de contenidos que puedes gestionar. Podrás ver el contenido de cada tipo y borrar una o varias publicaciones a la vez. Para esto, entra en el tipo de publicación que quieras eliminar, como por ejemplo tus publicaciones o tus reels.

Y esto te llevará a una pantalla donde verá el historial de todas estas publicaciones. En ella, puedes pulsar en el botón de Seleccionar y seleccionar varias publicaciones que quieras borrar y pulsar en el botón Eliminar. Nosotros lo hemos hecho con publicaciones y vídeos, pero también puedes hacerlo con reels. Funciona de la misma manera.