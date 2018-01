Cómo eliminar tu cuenta de Gmail manteniendo la de Google

Hoy te vamos a enseñar cómo eliminar tu cuenta de correo Gmail, de manera que ya no puedas volver a utilizar esa dirección de correo. De esta manera, si con el tiempo has ido creando nuevas cuentas de correo para reemplazar a las viejas podrás eliminar estas últimas para no acabar acumulando demasiadas.

Si decides que ya no necesitas tu dirección de Gmail, la puedes eliminar desde la administración de tu cuenta de Google. Eso sí, cuando eliminas la dirección de Gmail no borras toda la cuenta de Google, o sea que podrás seguir operando con ella en otros servicios.

Cómo borrar tu cuenta de Gmail

Lo primero que tienes que hacer para borrar tu cuenta de Gmail es entrar en la página de Preferencias de la cuenta de Google: myaccount.google.com/preferences. Una vez allí, en la columna izquierda pulsa Eliminar tu cuenta o determinados servicios (1) para ir directamente a la opción, en la que debes pulsar sobre Eliminar productos (2).

A continuación, Google te pedirá que escribas tu contraseña para verificar tu identidad y que nadie pueda hacer cambios si no eres tú. Una vez escribas la contraseña pulsa el botón Siguiente para avanzar.

Irás a una pantalla en la que se te listarán los servicios de Google que tienes operativos en tu cuenta. Aquí tienes que pulsar sobre el icono del cubo de basura a la derecha de la opción Gmail, lo que hará que le pidas a Google que borre tu cuenta de correo.

Para poder seguir utilizando tu cuenta de Google, y programas como Google Play, Docs, Drive o Calendar, necesitarás añadir a tu cuenta otro correo que no sea de Gmail. Simplemente escribe el correo en el campo de texto donde se te indica, y pulsa sobre Enviar correo electrónico de verificación.

Al hacerlo te llegará un correo electrónico a la cuenta que hayas introducido para utilizar en Google. En él sólo tienes que pulsar sobre el enlace que se adjunta para confirmar que quieres utilizar esa cuenta y proceder a borrar la de Gmail.

El enlace te llevará directamente a la página que ves en pantalla. En ella se te informará adecuadamente de lo que supone eliminar tu cuenta de Gmail. Aquí lo que debes hacer es pulsar sobre el cuadro de Sí, quiero eliminar definitivamente, y una vez esté seleccionado ese cuadro pulsar sobre el botón Eliminar Gmail.

En Xataka Basics | Cómo recuperar la contraseña de Gmail olvidada