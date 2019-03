Cómo eliminar un grupo de WhatsApp y borrarlo para siempre

Vamos a explicarte cómo eliminar un grupo de WhatsApp. Es posible que en WhatsApp tengas grupos creados que ya no utilizas y que prefieras borrar para hacer algún tipo de limpieza. En estos casos, ya te habrás dado cuenta de que un grupo no tiene la opción de ser eliminado, y que son tan fáciles de borrar como simplemente darle a un botón.

Los grupos de WhatsApp sólo se eliminan cuando no queda nadie dentro. Esto quiere decir que para borrar uno tendrás que tener permisos de administrador, convencer a la gente de que se vaya o directamente expulsarles (preferiblemente avisándoles), y luego simplemente saliéndote del grupo. Vamos a explicártelo todo paso a paso.

Primero comprueba que eres administrador

Para poder cerrar un grupo de WhatsApp, lo primero que tienes que hacer es comprobar que eres administrador. Para ello, tienes que entrar dentro del grupo que vas a querer cerrar y pulsar sobre el icono de los tres puntos que tienes en la esquina superior derecha de la pantalla.

Se abrirá una ventana con varias opciones relacionadas con el grupo, donde puedes desde silenciar las notificaciones hasta ver todos los archivos que se han enviado. Aquí, debes pulsar sobre la opción Info. del grupo, que es la que te aparece en primer lugar.

Entrarás en una pantalla donde aparece toda la información relacionada con el grupo. En ella, primero baja hasta donde te aparece la lista de participantes, y comprueba que al lado de donde apareces con el nombre Tú ves la etiqueta Admin del grupo. Si te aparece este cartel en verde es porque eres administrador.

Y si no eres administrador, si quieres borrar el grupo tendrás que pedirle a uno de sus administradores que te agregue como tal, aunque lo más rápido es que les digas a ellos que lo cierren por sí mismo. Evidentemente, lo correcto es siempre informar a todo el mundo y llegar a un acuerdo sobre el cierre del grupo.

Cómo cerrar un grupo de WhatsApp

Una vez te has asegurado de que eres administrador, ya puedes proceder a borrar el grupo. Para ello, lo primero que tienes que hacer siempre es avisar a los demás de que vas a borrar el grupo, e invitarles a abandonarlo por su cuenta. Si haces las cosas sin avisar, lo más seguro es que acabes generando malestar o enfados porque los demás no entienden por qué les has expulsado.

Una vez lo has puesto en conocimiento de todos y has esperado unas horas para que todo el mundo lo lea, ya puedes empezar a expulsar a quienes queden dentro. Para ello, vuelve a la pantalla de información del grupo en la que has comprobaro que eres administrador. Allí, mantén el dedo pulsado sobre el nombre de la persona que quieras expulsar (1), y en el menú emergente que te aparecerá elige la opción de eliminar a ese usuario (2).

Cuando elijas la opción de eliminar a un usuario del grupo, te aparecerá una ventana preguntándote si de verdad quieres borrarlo. En ella, simplemente pulsa el botón OK para confirmar que vas a expulsar al usuario seleccionado. Repite esto con todos los miembros del grupo hasta que sólo quedes tú.

Una vez te has quedado tú solo en el grupo, pulsa en el botón Salir del grupo que te aparecerá justo debajo del todo, y antes de la opción de reportarlo. Para poder eliminar el grupo, primero tendrás que haber sido el último en salir.

Cuando elijas la opción de Salir del grupo, te aparecerá una ventana en la que se te pregunta si de verdad quieres hacerlo, y se te proponen otras soluciones como silenciarlo. Aquí, pulsa en la opción Salir para confirmar que quieres salir del grupo.

Y ya estás, cuando seas el último en salir del grupo te aparecerá una ventana con su información, y en ella debes pulsar sobre el botón Eliminar grupo para borrarlo definitivamente. Ya no podrás volver a entrar a él, o sea que sólo te queda poder borrarlo y que desaparezca para siempre.