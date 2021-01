Cómo desactivar el touchpad de Windows 10

Vamos a explicarte cómo desactivar el touchpad en Windows 10, que es ese panel táctil que tienen los ordenadores portátiles para usarlos como ratón si no tienes uno externo conectado. Con ellos, los fabricantes se aseguran de que puedes utilizar sus portátiles sin tener que comprar elementos extra como un ratón.

Pero hay veces que puedes querer desconectar este touchpad, quizá cuando tengas un ratón que uses siempre y no quieras que el touchpad interfiera. En estos casos, puedes ir desactivando el hardware en las opciones internas, pero Windows permite hacer esto desde la propia configuración de una forma extremadamente sencilla, por lo que no merece la pena que te compliques.

Desactiva el touchpad en Windows

Lo primero que debes hacer es entrar en la Configuración de Windows. Puedes hacerlo pulsando en el menú de inicio y darle al icono de la rueda dentada. También puedes abrir el Centro de actividades, que es la columna que aparece a la derecha de la pantalla al pulsar en el icono de la derecha del todo en la barra de tareas, y pulsar en el botón de configuración que también tienes ahí.

Una vez entres dentro de la Configuración de Windows, tienes que pulsar en la sección de Dispositivos que te aparecerá en segundo lugar. Es aquí donde puedes tienes las opciones relacionadas con periféricos que conectas en el ordenador o están integrados en él.

Dentro de la sección de Dispositivos, en la columna de la izquierda, tienes que pulsar sobre el apartado de Panel táctil, que es lo que significa de forma literal el término touchpad. Aquí, es importante que sepas que este apartado sólo te aparecerá en equipos con touchpad, como los portátiles. Si tienes un PC con teclado y ratón, entonces la opción directamente no te aparecerá.

Una vez dentro de la sección de Panel táctil, solo te queda desactivar el interruptor que hay debajo de la opción Panel táctil, y que por defecto debe venirte activado siempre. Si más adelante te arrepientes, lo único que tendrás que hacer es venir aquí y volverlo a activar.

Tienes otra alternativa si lo único que quieres es que el touchpad no interfiera con el ratón. Puedes desactivar la opción de Dejar activado el panel táctil cuando hay un mouse conectado. Si haces esto, cuando Windows detecte que has conectado un ratón, el touchpad dejará de funcionar, y volverá a hacerlo automáticamente si desconectas el ratón.