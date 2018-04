Hoy vamos a explicar cómo configurar los controles parentales en Netflix. Si estás utilizando varios perfiles en una cuenta de Netflix, es posible que en el caso de que uno de ellos lo utilicen los más pequeños de la casa quieras controlar el tipo de contenido que se puede ver. Hay dos maneras de hacerlo, con el PIN de control parental o editando el nivel de madurez de la cuenta concreta.

El PIN de control parental es el método más efectivo, ya que crearás un PIN que tendrán que utilizar todos los perfiles de una cuenta para ver contenido de determinada madurez. También puedes establecer el contenido que puede ver una cuenta concreta, pero es un nivel de bloqueo menos restrictivo que además se puede cambiar fácilmente.

Crea un PIN para el control parental

Vamos a empezar creando un PIN para el control parental. Primero entra en Netflix con tu cuenta, y una vez en ella pulsa el icono de tu perfil arriba en la derecha. En el menú que te aparecerá, pulsa sobre la opción Cuenta para acceder a la configuración de la cuenta.

Una vez entras en el menú de cuenta, pulsa en la opción Control Parental que tienes en la sección Configuración. El control parental es el que puedes establecer con un PIN de cuatro números, y los cambios que hagan afectarán a todos los perfiles que tengas configurados en tu cuenta.

Primero debes introducir la contraseña de la cuenta para comprobar tu identidad. Si es la primera vez que gestionas el control parental, a continuación irás a una pantalla en la que se te informa sobre él, y donde simplemente tienes que pulsar el botón Crear PIN para proceder.

En el siguiente paso simplemente tendrás que escribir el PIN que quieras utilizar y pulsar el botón Guardar. No te preocupes aquí, porque el PIN lo podrás cambiar siempre que quieras con sólo repetir el camino y verificar tu identidad con la contraseña. Por lo tanto, cuídate de que los usuarios a quien quieras aplicarle el filtro no sepan la contraseña para que no lo puedan quitar.

A continuación, pulsa el punto que corresponda al contenido a partir del cual quieras que se solicite el PIN. Por ejemplo, si pones el límite en el primer punto, el de Más peques, todo el contenido con clasificaciones superiores necesitará que se introduzca un PIN para poder visualizarlo. Si pones el límite al final del todo, por encima de adultos, entonces el PIN quedará deshabilitado. Puedes volver a cambiar este parámetro siempre que quieras.

Debajo de la opción de restringir según la clasificación de edad hay otra para hacerlo con títulos específicos. Se trata de una especie de buscador en donde vas buscando títulos, y al pulsar sobre ellos quedarán restringidos. Esto quiere decir que para ver cualquier película o serie que añadas a esta lista hará falta introducir el PIN de control parental.

Edita el nivel de madurez de un perfil

El segundo método es menos agresivo, y sólo afecta a los perfiles que configures. Para editar el nivel de madurez de un perfil, abre el menú de opciones pulsando el icono de tu perfil arriba a la derecha, y en el menú desplegable pulsa sobre la opción Administrar perfiles.

Irás a una pantalla en la que te aparecerán todos los perfiles de tu cuenta, cada uno con el icono de un lápiz sobre ellos. Pulsa en el icono del lápiz del perfil que quieras administrar para entrar a su configuración y poder determinar su nivel de madurez.

Una vez dentro del menú Editar perfil, pulsa sobre el cuadro que hay en la opción Series y películas permitidas. Te aparecerá un menú desplegable, en el que tienes que elegir el tipo de películas y series que podrá consumir la cuenta que estés editando. Una vez elegido, pulsa el botón Guardar para aplicar los cambios. Recuerda que esto se puede cambiar fácilmente, por lo que la opción más drástica y efectiva para el control parental es utilizar el PIN.

En Xataka | Cómo configurar el audio y los subtítulos de Netflix para que siempre te salgan en inglés o en español