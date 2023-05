Cómo compartir tu DNI por internet de forma segura para evitar peligros

Vamos a decirte cómo compartir el DNI por Internet de forma segura, para que no corras ninguno de los peligros de los que avisa la Guardia Civil. Porque al final, tu documento de identidad tiene algunos elementos que puede ayudar a que suplanten tu identidad.

Lo principal es que el DNI intentes no compartirlo nunca públicamente, porque cuando se hacen con él y todos sus datos, unos ciberestafadores pueden usarlo para registrarse en casas de apuestas, abrir cuentas, pedir créditos bancarios, hacer compras y ventas, y otras cosas en nuestro nombre.

Sin embargo, puede que para algunos trámites se te pida escanear el DNI y enviarlo a alguna empresa o entidad. Para estos casos, hay una serie de recomendaciones para securizar al máximo el DNI y evitar que se use para registrarse en sitios a nuestro nombre.

Compartir el DNI de forma un poco más segura

Compartir tu DNI nunca va a ser seguro, pero hay algunas maneras de intentar conseguir que sea algo menos inseguro. La clave es que tendrás que editar algunos elementos de la imagen del DNI después de escanearlo para que así otros no puedan usarlo como real.

El primer paso para esto es enviar la imagen del DNI en blanco y negro, e intentar no hacerlo nunca en color. De esta manera, siempre será evidente que es una fotocopia, y para quien te lo pide debería ser suficiente para verificar tu identidad.

En segundo lugar, es recomendable pixelar o hacer borrosa la firma que aparece en tu DNI. De esta manera, evitarás que otras personas puedan extraer la firma y utilizarla en algún papeleo online en tu nombre. También puedes eliminar o difuminar otros datos no necesarios del DNI, como su validez , fecha de emisión, o los números adicionales que no sean estrictamente los del DNI.

Además de esto, puedes añadir un texto sobre el DNI explicando el motivo por el que se comparte. Añadir este texto con el motivo no invalida el uso de la copia del DNI, y te aseguras de que no se use para otra cosa por terceros.

