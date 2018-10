Cómo clonar tu disco duro HDD a un SSD

Hoy vamos a explicar cómo clonar tu disco duro principal en un disco SSD en Windows. Una de las maneras en las que puedes acelerar un ordenador lento es, en el caso de que todavía tengas un disco duro mecánico HDD, cambiarlo por un SSD. Y si quieres hacerlo sin perder nada ni tener que reinstalar Windows, puedes optar por clonar el disco duro para que todo quede tal y como estaba en el anterior disco.

Por lo general, la mayoría de herramientas te pedirán que tu disco no esté en funcionamiento para poder configurar el clonado. Por eso, nosotros vamos a utilizar una aplicación llamada Partition Assistant, porque permite configurar el clonado del disco duro directamente desde Windows, y luego ya se encarga él de reiniciar el ordenador y ejecutar automáticamente todo lo necesario en el inicio para proceder con el copiado de datos.

Esto quiere decir que, antes de empezar con el clonado, lo primero que vas a tener que hacer es descargar esta aplicación desde su web oficial. Lo harás pulsando el botón verde Download Freeware, que te llevará a una página de descargas donde podrás bajar el archivo. Se trata de la versión gratuita de una herramienta de pago, aunque pese a tener sus funciones limitadas sí que tendrás disponible la opción de clonado.

Una vez finalizada la descarga, haz doble click sobre el archivo ejecutable que te has bajado (1) para iniciar un proceso de instalación en cuyo primer paso tendrás que evitar picar en el spam para instalar más de la cuenta. Después sigue con normalidad el resto del proceso y finalízalo pulsando el botón Instalar (2) que te aparecerá al final del todo. La aplicación ya estará lista para ser utilizada.

Clona tu disco duro en un SSD

Una vez abras la aplicación, verás que esta tiene dos columnas, una llena de opciones y otra con la información de tus discos duros. En la columna de la izquierda pulsa sobre la opción Copia de disco, con lo que iniciarás el proceso para clonar tu disco duro del ordenador.

Te aparecerá un menú emergente con dos opciones. Aquí será suficiente con hacer una copia rápida, puesto que no hay necesidad de copiar también los sectores no utilizados de tu viejo disco duro. Por lo tanto, pulsa sobre la opción Copia rápida del disco (1) para dejarla seleccionada, y luego pulsa sobre el botón Siguiente (2) para proceder.

En el siguiente paso tienes que elegir el disco duro que quieres copiar, que normalmente se llama C: cuando estás utilizando Windows. Ve seleccionando tus discos hasta que uno de los dos te muestre en la parte de arriba de la ventana que es C:, no siempre será el Disco 1, y a continuación pulsa el botón Siguiente.

El botón "Siguiente" sólo estará disponible cuando el SSD tenga espacio suficiente.

A continuación tienes que elegir el disco SSD en el que quieras hacer la copia del anterior, ese que quieras utilizar en lugar del que vas a clonar. Verás que en la lista de discos conectados hay una sección Modelo con el fabricante del disco, eso te debería ayudar a identificarlo, y que se identificará también a los que conectes externamente. Una vez seleccionado pulsa Siguiente, un botón que sólo estará disponible cuando el SSD tenga capacidad suficiente para alojar

Después de tener que pulsar Si en una ventana en la que se te informa de que se borrarán los datos del disco donde vas a hacer la copia, irás a otra en la que podrás hacer modificaciones en el caso de que no quieras que sea una copia exacta. Por ejemplo, podrás cambiar el tamaño de las particiones. Si quieres clonar el disco tal cual lo tienes en el principal, pulsa Copiar sin redimensionar particiones y dale al botón Siguiente para continuar.

En este punto, llegarás a una última ventana en la que se te dirá que todo está listo para que apliques los cambios, y se te informará en una nota de que algunas copias pueden no salir bien y no iniciarse correctamente el nuevo disco. Lo único que tienes que hacer en esta ventana es pulsar el botón Finalizar.

Volverás a la ventana principal de la aplicación, y ya sólo te quedará aplicar los cambios que has configurado. Para eso, una vez terminado el proceso anterior pulsa el botón Aplicar que tienes arriba a la izquierda, y probablemente tu ordenador se reiniciará para iniciarse desde el programa de copiado. No toques nada mientras se realiza la clonación al disco SSD, ya que cuando termine se volverá a reiniciar solo.

